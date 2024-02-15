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В Пермском крае почти в два раза выросло число депортированных иностранцев

В Пермском крае почти в два раза выросло число депортированных иностранцев

15 февраля 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
Причины резкого роста показателя в МВД не назвали.

В Пермском крае за 2023 год 842 иностранцам запретили въезжать в Россию, рост данного показателя по сравнению с 2022 годом зафиксирован на +35%, сообщил ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов на заседании краевого ЗС.

Въезд не разрешают несколько ведомств, например, МВД, ФСБ, МИД. Срок запрета может составлять несколько лет, десятки лет или быть пожизненным. При этом для запрета не въезд не обязательно совершать какое-либо преступление.

Кроме того, 624 иностранца были депортированы и выдворены из Прикамья — рост показателя на 78%. В МВД не назвали причины роста этих показателей.

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#Мвд#Пермь#Статистика#Иностранцы#Депортация
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