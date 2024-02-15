В пермском Роспотребнадзоре дали советы по профилактике обморожения

В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки поможет тепло собственного тела (например, обмороженные кисти быстро отогреются под мышками).