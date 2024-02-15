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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В пермском Роспотребнадзоре дали советы по профилактике обморожения

В пермском Роспотребнадзоре дали советы по профилактике обморожения

15 февраля 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
С установлением низкой температуры на улице вероятность обморожения выросла.

В Прикамье сохраняется низкая температура воздуха. Это существенно увеличивает риски обморожения. В пермском краевом управлении Роспотребнадзора дали советы по профилактике обморожений.

Специалисты рекомендуют пермякам не находиться долгое время на улице и не допускать переохлаждения организма.

Повысить вероятность обморожения может лёгкая, тесная или влажная одежда, длительное сохранение неподвижного положения.

Первые признаки обморожения: ⠀

  • Онемение;
  • Чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи.

Как помочь пострадавшему?

В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки поможет тепло собственного тела (например, обмороженные кисти быстро отогреются под мышками).

Если кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями — нужно как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.

Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления и открытый огонь. Чувствительность поражённых участков кожи снижена и такой способ согревания может привести к ожогу.

Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений.

Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое тёплое, но не горячее, питьё, говорят специалисты.

#Происшествия#Погода#Роспотребнадзор#Морозы#Рекомендация#Пермский Роспотребндзор
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