В пермском Роспотребнадзоре дали советы по профилактике обморожения

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В Прикамье сохраняется низкая температура воздуха. Это существенно увеличивает риски обморожения. В пермском краевом управлении Роспотребнадзора дали советы по профилактике обморожений.
Специалисты рекомендуют пермякам не находиться долгое время на улице и не допускать переохлаждения организма.
Повысить вероятность обморожения может лёгкая, тесная или влажная одежда, длительное сохранение неподвижного положения.
Первые признаки обморожения: ⠀
Как помочь пострадавшему?
В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки поможет тепло собственного тела (например, обмороженные кисти быстро отогреются под мышками).
Если кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями — нужно как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.
Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.
Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления и открытый огонь. Чувствительность поражённых участков кожи снижена и такой способ согревания может привести к ожогу.
Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений.
Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое тёплое, но не горячее, питьё, говорят специалисты.