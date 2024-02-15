В Прикамье возбудили дело после сообщений о домогательстве педагога к школьнице

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Пермском крае музыкального педагога обвинили в домогательствах к школьнице. По данным Telegram-канала Mash, в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, 61-летний педагог из Очерской детской школы искусств домогался до 16-летней девочки.
С декабря 2022 года по сентябрь 2023 года он якобы делал комплименты несовершеннолетней и склонял ее к интимной связи. Родители об этом узнали только сейчас.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю коротко пояснили Properm.ru, что сейчас возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства. Неизвестно, задержан ли учитель, но судя по его социальным сетям, он находится на свободе — последний пост был опубликован вечером 14 февраля.
«Платонические прогулки… Пионерская дружба… Взаимная симпатия между преподами и учениками… Спасибо понимающим за поддержку…"Не убивайте мух!» П. Мамонов. (шутка…)».
Мужчина прочитал вопросы корреспондента Properm.ru в социальных сетях, но оставил их без ответов.