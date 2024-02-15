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школа, в которой работает преподаватель

В Прикамье возбудили дело после сообщений о домогательстве педагога к школьнице

15 февраля 2024, 08:09
Фото: 2GIS
школа, в которой работает преподаватель
Педагог не стал отвечать на вопросы о возбуждении дела.

В Пермском крае музыкального педагога обвинили в домогательствах к школьнице. По данным Telegram-канала Mash, в полицию обратилась мать девочки. По словам женщины, 61-летний педагог из Очерской детской школы искусств домогался до 16-летней девочки.

С декабря 2022 года по сентябрь 2023 года он якобы делал комплименты несовершеннолетней и склонял ее к интимной связи. Родители об этом узнали только сейчас.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю коротко пояснили Properm.ru, что сейчас возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства. Неизвестно, задержан ли учитель, но судя по его социальным сетям, он находится на свободе — последний пост был опубликован вечером 14 февраля.

«Платонические прогулки… Пионерская дружба… Взаимная симпатия между преподами и учениками… Спасибо понимающим за поддержку…"Не убивайте мух!» П. Мамонов. (шутка…)».

Мужчина прочитал вопросы корреспондента Properm.ru в социальных сетях, но оставил их без ответов.

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#Пермь#Детский мир#Уголовное дело#Очер
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