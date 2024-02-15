В результате мощной ракетной атаки на Белгород пострадали и погибли люди

Telegram-канал 112 сообщает о 19 пострадавших, а также пяти погибших (среди них двое детей). Официальной информации о жертвах и их точном количестве пока не поступало, эти данные пока разнятся. Позже Bel.ru сообщил, что погибли трое человек, среди них женщина с грудным ребенком.