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Над Белгородской областью сбили 14 ракет, пострадали и погибли люди

В результате мощной ракетной атаки на Белгород пострадали и погибли люди

15 февраля 2024, 10:24
Фото: Bel.ru

Над Белгородской областью сбили 14 ракет, пострадали и погибли люди

Предварительно, среди погибших есть женщина с грудным ребенком.

Белгородская область подверглась ракетной атаке. По сообщению Минобороны РФ, около 12:30 система ПВО уничтожила реактивные снаряды над регионом. Издание Bel.ru сообщает, что, предварительно, ранен человек на стадионе на ул. Спортивной. Кроме того, в некоторых домах выбило стекла, частично разрушен торговый центр. Съемка места трагедии запрещена, на месте работают сотрудники Росгвардии, полиции и военной полиции.

Telegram-канал 112 сообщает о 19 пострадавших, а также пяти погибших (среди них двое детей). Официальной информации о жертвах и их точном количестве пока не поступало, эти данные пока разнятся. Позже Bel.ru сообщил, что погибли трое человек, среди них женщина с грудным ребенком.

UPD. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что погибло пять человек, в их числе — один ребенок. Также 18 человек ранены, из них пятеро детей.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво#Белгород#Ракеты
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