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Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Время отставания поезда Москва-Барнаул из-за аварии в Прикамье достигло трех часов

Время отставания поезда Москва-Барнаул из-за аварии в Прикамье достигло трех часов

15 февраля 2024, 16:55
Фото: properm.ru
Поезд стоит на станции Чернушка.

На одном из путей перегона Щучье Озеро —Бартым движение восстановлено около 21:00 по местному времени. На втором требуется замена рельсов.

Тем временем, как сообщают в пресс-службе Горьковской железной дороги, пассажирский поезд №96 Москва — Барнаул задержан на станции Чернушка. В настоящее время отставание от графика составляет 2,5 часа.

В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. В случае отставания поезда от графика более четырёх часов, пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием, сообщают железнодорожники. Отметим, что температура воздуха опустилась ниже -24 градусов.

Сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда со станций Красноуфимск и Янаул. Восстанавливаются как пути, так и контактная сеть.

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#Происшествия#Авария#Железная дорога#Горьковская железная дорога
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