Время отставания поезда Москва-Барнаул из-за аварии в Прикамье достигло трех часов

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
На одном из путей перегона Щучье Озеро —Бартым движение восстановлено около 21:00 по местному времени. На втором требуется замена рельсов.
Тем временем, как сообщают в пресс-службе Горьковской железной дороги, пассажирский поезд №96 Москва — Барнаул задержан на станции Чернушка. В настоящее время отставание от графика составляет 2,5 часа.
В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. В случае отставания поезда от графика более четырёх часов, пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием, сообщают железнодорожники. Отметим, что температура воздуха опустилась ниже -24 градусов.
Сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда со станций Красноуфимск и Янаул. Восстанавливаются как пути, так и контактная сеть.