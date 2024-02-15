Вышел трейлер снятого в Перми фильма «Фрау» с Лизой Янковской в главной роли

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Вышел трейлер фильма «Фрау» (18+). Драматическую комедию Любови Мульменко снимали в Перми.
Пермская синематека в здании кинотеатра «Кристалл» открылась 2 декабря прошлого года очень ярким событием — допрокатным показом главного отечественного фестивального хита этого года — фильма «Фрау» (18+). Эту картину очень многое связывает с Пермью. Ведь «Фрау» снимали в Перми, его режиссер и сценарист Любовь Мульменко — выпускница ПГУ, а главную мужскую роль сыграл солист группы OQJAV Вадик Королёв. Сейчас в сети появился трейлер картины.
«Фрау» — это вторая режиссерская работа пермячки Любови Мульменко.
Ваня — продавец в магазине «Охотник и рыболов». Кристина (ее играет Лиза Янковская) — балерина в Пермском театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» за любовь ко всему старинному. Он живёт в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Сама Кристина — человек современный, ностальгия по романтическому прошлому ей не свойственна. И всё-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее — страх одиночества и навязчивая идея создать семью. В порядке эксперимента Кристина позволяет рыцарю Ване назначить её своей прекрасной дамой. Не все Ванины черты и привычки устраивают Кристину, но она планирует его перевоспитать. Отсечь всё ненужное.
Премьера мелодрамы намечена на 14 марта 2024 года.