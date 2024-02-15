За кражу 7 миллионов рублей осуждён арбитражный управляющий из Перми

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Вынесен приговор арбитражному управляющему, похитившему около 7 млн. рублей в ходе процедур банкротства. Об этом сообщают в Свердловском районном суде Перми.
Подсудимый, являясь арбитражным управляющим, осуществляющим полномочия руководителя должников, имея соответствующие права и обязанности, при ведении процедуры банкротства, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, похитил принадлежащие нескольким лицам деньги на общую сумму около 7 млн. рублей.
Свердловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении арбитражного управляющего по двум преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, четырем преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, одному преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно информации из документов дела, речь идет об Александре Васёве. В 2017–2018 годах он сопровожал банкротство нескольких юридических лиц. С банковских счетов должников Васев снимал поступившие для участия в торгах денежные суммы — и похищал. Ущерб, причиненный шести участникам торгов, составил от 76 тыс. до 1,61 млн рублей.
Арбитражный суд Пермского края 10 мая 2023 года удовлетворил иск САУ «Авангард» к управляющему, решив принудительно взыскать с Васева 5,09 млн рублей и госпошлину 51,9 тыс. рублей.
Сейчас за совершенные преступления ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком 4 года.