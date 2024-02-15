За кражу 7 миллионов рублей осуждён арбитражный управляющий из Перми

Согласно информации из документов дела, речь идет об Александре Васёве. В 2017–2018 годах он сопровожал банкротство нескольких юридических лиц. С банковских счетов должников Васев снимал поступившие для участия в торгах денежные суммы — и похищал. Ущерб, причиненный шести участникам торгов, составил от 76 тыс. до 1,61 млн рублей.