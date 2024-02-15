Жителя Прикамья отправили в колонию после оскорбления полицейских

Пьяный осужденный был в общественном месте, когда приехал участковый уполномоченный полиции. Преступник напал на силовика — ударил несколько раз, а также оскорбил его. Суд приговорил ранее судимого мужчину к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.