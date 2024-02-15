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Жителя Прикамья отправили в колонию после оскорбления полицейских

Жителя Прикамья отправили в колонию после оскорбления полицейских

15 февраля 2024, 03:18
Фото: 1MI
Для пермяка это не первый срок.

В Александровске мужчину отправили в колонию за конфликт с полицейским. Пресс-служба краевой прокуратуры уточняет, что нарушителя признали виновным по двум статьям УК:

  • ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти);
  • ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Пьяный осужденный был в общественном месте, когда приехал участковый уполномоченный полиции. Преступник напал на силовика — ударил несколько раз, а также оскорбил его. Суд приговорил ранее судимого мужчину к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Пресс-служба Александровского суда отмечает, что инцидент произошел в одном из магазинов в поселке Яйва. Мужчина ударил полицейского по лицу, а также пытался пнуть ногой, но этот удар остановил другой силовик. Тогда пермяк начал оскорблять полицейского.

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#Суд#Пермь#Полиция
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