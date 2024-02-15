Жителя Прикамья отправили в колонию после оскорбления полицейских

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В Александровске мужчину отправили в колонию за конфликт с полицейским. Пресс-служба краевой прокуратуры уточняет, что нарушителя признали виновным по двум статьям УК:
Пьяный осужденный был в общественном месте, когда приехал участковый уполномоченный полиции. Преступник напал на силовика — ударил несколько раз, а также оскорбил его. Суд приговорил ранее судимого мужчину к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Пресс-служба Александровского суда отмечает, что инцидент произошел в одном из магазинов в поселке Яйва. Мужчина ударил полицейского по лицу, а также пытался пнуть ногой, но этот удар остановил другой силовик. Тогда пермяк начал оскорблять полицейского.