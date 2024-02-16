12% россиян планируют продлить отдых на 23 Февраля отпусками и отгулами

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Однако большинство респондентов, а именно 60%, заявили, что не собираются брать дополнительные выходные к этому празднику, пишет RT.
Еще 12% не приняли окончательного решения, а 16% работают по сменному графику.
Изучение также уточняет, что желание увеличить время отдыха наблюдается у мужчин чуть больше, чем у женщин: 13% и 12% соответственно. Люди до 34 лет чаще всего планируют взять отпуск или отгулы, чем их старшие коллеги (также 13% и 12% соответственно).