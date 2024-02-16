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12% россиян планируют продлить отдых на 23 Февраля отпусками и отгулами

16 февраля 2024, 09:22
По данным опроса, около 12% жителей России планируют продлить свой отдых в честь 23 Февраля с помощью отпусков и отгулов.

Однако большинство респондентов, а именно 60%, заявили, что не собираются брать дополнительные выходные к этому празднику, пишет RT.

Еще 12% не приняли окончательного решения, а 16% работают по сменному графику.

Изучение также уточняет, что желание увеличить время отдыха наблюдается у мужчин чуть больше, чем у женщин: 13% и 12% соответственно. Люди до 34 лет чаще всего планируют взять отпуск или отгулы, чем их старшие коллеги (также 13% и 12% соответственно).

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