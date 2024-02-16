Аналитик Антонов спрогнозировал цены на нефть Brent на уровне $84

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Он отмечает, что рынок будет продолжать оценивать ситуацию с спросом и предложением нефти в мире. Технические сигналы указывают на то, что цена за баррель Brent может закрепиться выше отметки $82 и достичь уровня $84, пишет RT.
Кроме того, слабость доллара США на мировой арене будет способствовать активности покупателей.
По мнению аналитика, курс доллара на российском валютном рынке будет колебаться в диапазоне 90—92 рубля, а евро будет стоить от 99 до 101 рубля. Это связано с недостаточным предложением валюты со стороны экспортных компаний в рамках текущего налогового периода.