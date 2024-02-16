Белоусов: В прошлом году субъекты МСП продали госкомпаниям товаров и услуг на 8 трлн

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Примечательно, что по сравнению с 2022 годом прирост объема закупок у предприятий малого и среднего бизнеса составил 13,5%, пишут «Ведомости».
«Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков — одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках профильного нацпроекта. Объем поставляемых малыми и средними предприятиями товаров и услуг по 223-ФЗ последовательно растет», — сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он также добавил: 2023 год стал рекордным с момента введения квоты на закупки у МСП — общая сумма закупок достигла почти восьми триллионов рублей. Параллельно осуществляется решение задачи по увеличению числа предпринимателей, для которых закупки становятся одним из рынков сбыта. За год число таких представителей МСП достигло 213 тысяч, отметил Белоусов.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич, в свою очередь, рассказал, что четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков в 2023 году было заключено с МСП-поставщиками. Он также указал на возникновение тренда, связанного с активизацией закупок производственной продукции у малого и среднего бизнеса. Он напомнил, что в госкомпаниях взяли курс на импортозамещение и независимость от европейских и американских поставщиков оборудования и деталей. Таким образом, в общем объеме закупок у МСП продукция производственного назначения заняла около 4,3 триллиона рублей.
В число лидеров по объему закупок среди основных заказчиков малого и среднего бизнеса вошли такие крупные игроки рынка, как РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Россети».
Наиболее значительные объемы закупок связаны с продукцией обрабатывающих производств (2,45 триллиона рублей), сооружениями и строительными работами (1,9 триллиона), услугами в научной, инженерно-технической и профессиональной сферах (401 миллиард рублей).
Среди регионов наиболее высокие объемы закупок у МСП-поставщиков установили в Москве (2,1 триллиона рублей), Санкт-Петербурге (682 миллиарда), Московской области (362 миллиарда), а также Свердловской области и Татарстане (256 миллиардов и 192 миллиарда рублей соответственно).