Белоусов: В прошлом году субъекты МСП продали госкомпаниям товаров и услуг на 8 трлн

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич, в свою очередь, рассказал, что четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков в 2023 году было заключено с МСП-поставщиками. Он также указал на возникновение тренда, связанного с активизацией закупок производственной продукции у малого и среднего бизнеса. Он напомнил, что в госкомпаниях взяли курс на импортозамещение и независимость от европейских и американских поставщиков оборудования и деталей. Таким образом, в общем объеме закупок у МСП продукция производственного назначения заняла около 4,3 триллиона рублей.