Бывший депутат Пермской гордумы признан банкротом

Ранее сообщалось, что весной 2023 года Сергей Захаров написал заявление о досрочном сложении полномочий, после чего мандат депутата стал вакантным. Одним из оснований ухода стало его несогласие с действующей властью — в 2022 году Сергей Захаров уехал в Германию и выступил с критикой спецоперации на Украине.