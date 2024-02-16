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Критиковавший СВО экс-депутат Перми Сергей Захаров стал банкротом

Бывший депутат Пермской гордумы признан банкротом

16 февраля 2024, 05:00
Фото: properm.ru

Критиковавший СВО экс-депутат Перми Сергей Захаров стал банкротом

В 2022 году экс-депутат уехал в Германию и выступил с критикой СВО.

Арбитражный суд Прикамья признал банкротом экс-депутата Пермской городской думы Сергея Захарова и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Информация об этом размещена в картотеке суда, обратил внимание Business Class.

В сентябре прошлого года от индивидуального предпринимателя Александры Поскребышевой в суд поступило заявление о признании Захарова несостоятельным. Долг бывшего депутата перед заявителем составил 6,19 млн рублей.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года Сергей Захаров написал заявление о досрочном сложении полномочий, после чего мандат депутата стал вакантным. Одним из оснований ухода стало его несогласие с действующей властью — в 2022 году Сергей Захаров уехал в Германию и выступил с критикой спецоперации на Украине.

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