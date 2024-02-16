Чего по новому закону могут лишиться иноагенты

Следует отметить, что законы России уже ранее предусматривали ответственность за призыв к деятельности против безопасности страны, разжигание вражды и ненависти. Однако эти законы не применялись в отношении лиц, покинувших пределы страны. Но депутаты Государственной думы нашли выход из этой ситуации, так как многие из уехавших, включая известных медийных личностей, оставили за собой прибыльные активы в Российской Федерации.