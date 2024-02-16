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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Чего по новому закону могут лишиться иноагенты

Чего по новому закону могут лишиться иноагенты

16 февраля 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney
Новый законопроект, принятый в первом чтении Государственной думой РФ, предусматривает лишение званий и конфискацию имущества за преступления, совершенные против безопасности государства.

Как сообщает newia.ru, данный проект закона может негативно сказаться на положении звезд шоу-бизнеса, которые покинули Россию или были признаны иноагентами. За новый проект закона проголосовало абсолютное большинство депутатов — 395 человек.

Следует отметить, что законы России уже ранее предусматривали ответственность за призыв к деятельности против безопасности страны, разжигание вражды и ненависти. Однако эти законы не применялись в отношении лиц, покинувших пределы страны. Но депутаты Государственной думы нашли выход из этой ситуации, так как многие из уехавших, включая известных медийных личностей, оставили за собой прибыльные активы в Российской Федерации.

После принятия новых поправок станет возможным изъять активы у осужденных заочно лиц по некоторым статьям Уголовного кодекса. Есть большая вероятность, что поправки вступят в силу до конца текущего года.

Новый закон может повлечь неблагоприятные последствия для Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Их будут проверять по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Кроме того, их знаменитый замок в деревне Грязь, который оценивается примерно в 1 миллиард рублей, может быть конфискован.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

#Общество
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