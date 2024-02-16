Чем онлайн-банк может помочь малому и среднему бизнесу?

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Так, небольшие компании и ИП должны гибко подстраиваться под изменения условий рынка, а порой вынуждены отказываться от большого штата сотрудников. При этом решать рабочие процессы приходится наравне с крупными предприятиями: вести учёт доходов и расходов, формировать отчёты, рассчитываться с контрагентами. Многие из этих процессов могут быть автоматизированы с помощью систем интернет-банкинга. О их пользе для предпринимателей и юридических лиц из числа МСП пойдёт речь в статье.
Онлайн-банк сегодня — это не только личный кабинет для контроля за состоянием счёта. Его функционал расширяется и охватывает многие сферы предпринимательской деятельности. Всё для того, чтобы упростить ведение бизнеса и управление финансами.
Большинство кредитных организаций предлагают работу по принципу «единого окна», когда все необходимые инструменты всегда под рукой. Например, онлайн-банк от Делобанка — это 68 продуктов для комфортной работы представителей малого и среднего бизнеса. Владельцы расчётного счёта могут отслеживать поступление средств, анализировать расходы и доходы, вести бухгалтерию, формировать документы и отправлять их контрагентам прямо со смартфона или компьютера.
Любой предприниматель платит налоги и предоставляет отчётность о своей деятельности. При этом ошибки и просрочки чреваты штрафами. Избежать их не так сложно. И поможет в этом онлайн-банк.
Владелец организации или ИП может настроить регулярныеплатежи: необходимая сумма будет автоматически перечисляться в бюджет или ФНС. То же касается и подачи отчётов. В Делобанке их легко отправить и отслеживать статус через сервис «Отчётность онлайн».
Подозрительные сделки — всегда риск для бизнеса. Предотвратить их реально с проверкой контрагентов от Делобанка. Сервис позволяет оценить благонадёжность компании и выявить фирмы-однодневки до заключения сделки. Анализ проводится на основе данных более чем из 60 официальных источников.
Зачем ходить в офис или налоговую, если большинство вопросов можно решить дистанционно. Интернет-банк создан для того, чтобы сэкономить время для действительно важных дел. Например, для реализации новых бизнес-идей. Перевести деньги поставщикам, погасить кредит или открыть счёт можно в несколько кликов в онлайн-банке.
Срочно нужно отправить перевод? Для владельцев расчётного счёта в Делобанке это не проблема. Войти в онлайн-банк и провести операции можно в любое время, даже ночью и в выходные. Вы не привязаны к графику работы офиса банка. А при возникновении вопросов обратитесь в круглосуточную службу поддержки в чате или по телефону. Специалисты оперативно ответят и помогут решить возникшие проблемы.
Ищете функциональный и надёжный онлайн-банк? Выбирайте продукты от Делобанка — признанного лидера в области банковских IT-технологий для малого и среднего бизнеса. Так, в 2023 году интернет-банк занял третье место в рейтинге цифровых платформ по версии рейтингового агентства Markswebb. Откройте расчётный счёт онлайн и начните автоматизацию бизнес-процессов с сервисами интернет-банкинга.