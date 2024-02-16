Чем онлайн-банк может помочь малому и среднему бизнесу?

Срочно нужно отправить перевод? Для владельцев расчётного счёта в Делобанке это не проблема. Войти в онлайн-банк и провести операции можно в любое время, даже ночью и в выходные. Вы не привязаны к графику работы офиса банка. А при возникновении вопросов обратитесь в круглосуточную службу поддержки в чате или по телефону. Специалисты оперативно ответят и помогут решить возникшие проблемы.