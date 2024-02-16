Десять ведущих университетов РФ объединились для усиления ТЭК молодыми кадрами

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Десять ведущих вузов Урала и Поволжья по инициативе ПАО «Т Плюс» 16 февраля подписали меморандум о создании Ассоциации опорных вузов компании. Эти университеты готовят специалистов по техническим специальностям для ТЭК. Учредительный съезд открыл министр энергетики РФ Николай Шульгинов, участие приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители профильных вузов и гендиректор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.
В настоящее время в энергетической отрасли фиксируется рекордный дефицит квалифицированных инженерных кадров. Это связано с недобором абитуриентов по профильным специальностям, старением трудовых ресурсов и рядом других факторов. Ежегодная потребность ТЭК РФ в молодых специалистах составляет 75 тыс. человек. Создание Ассоциации увеличит поток студентов, поступающих на технические факультеты, в несколько раз.
Николай Шульгинов, министр энергетики Российской Федерации:
— Сегодня, как известно, работодатели испытывают проблемы с привлечением квалифицированных специалистов, в том числе молодежи. Ассоциация опорных вузов, созданная под эгидой «Т Плюс», будет способствовать решению этой проблемы. Такие Ассоциации уже есть и в других компаниях: Роснефть, Газпром, Системный оператор и других. Стратегическое партнерство компании и 10 вузов поможет привлечь студентов на факультеты теплоэнергетических специальностей по задумке организаторов практически в два раза. Надеемся, что это так. Это важное мероприятие и важная работа.
Александр Вилесов, гендиректор ПАО «Т Плюс»:
— Энергетика столкнулась со сложной ситуацией, когда есть большая потребность в инженерных и рабочих кадрах. Мы прилагаем много усилий для того, чтобы воспитывать профессионалов внутри компании, но этого недостаточно. Создание Ассоциации поможет компании участвовать в жизни университетов и уже с первых курсов готовить студентов, которые в дальнейшем придут на работу в «Т Плюс» и будут участвовать в ее развитии.
В Ассоциацию опорных вузов «Т Плюс» вошли Самарский Государственный технический университет, ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М. Т. Калашникова», ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Пензенский казачий институт МГУТУ им. К. Г. Разумовского, ФГБОУ ВО Вятский государственный университет и Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина.