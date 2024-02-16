Десять ведущих университетов РФ объединились для усиления ТЭК молодыми кадрами

В Ассоциацию опорных вузов «Т Плюс» вошли Самарский Государственный технический университет, ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М. Т. Калашникова», ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Пензенский казачий институт МГУТУ им. К. Г. Разумовского, ФГБОУ ВО Вятский государственный университет и Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина.