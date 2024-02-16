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Движение на переезде в Пермском крае после ЧП восстановили ночью 16 февраля

Движение на переезде в Пермском крае после ЧП восстановили только ночью

16 февраля 2024, 05:12
Фото: предоставлено читателем properm.ru

Движение на переезде в Пермском крае после ЧП восстановили ночью 16 февраля

Поезд из Москвы в Барнаул отстал от расписания на 4 часа.

В Пермском крае движение на участке железной дороги, где произошло ЧП, восстановили только ночью 16 февраля. В пресс-службе Горьковской железной дороги уточнили, что движение поездов по обоим путям на перегоне Щучье Озеро — Бартым открыто в 0:40.

Источник Properm.ru уточняет, что движение на ж/д переезде для автомобилей было восстановлено около 2:00 по местному времени.

Ранее грузовой поезд врезался в большегруз, который стоял на переезде. Из-за аварии на 4 часа и 9 минут задержался поезд №96 Москва — Барнаул. Машинист пытался избежать столкновения, применив экстренное торможение, но это не удалось.

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#Пермь#Чп#Железная дорога#Поезд#Жд
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