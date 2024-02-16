Движение на переезде в Пермском крае после ЧП восстановили только ночью

В Пермском крае движение на участке железной дороги, где произошло ЧП, восстановили только ночью 16 февраля. В пресс-службе Горьковской железной дороги уточнили, что движение поездов по обоим путям на перегоне Щучье Озеро — Бартым открыто в 0:40.