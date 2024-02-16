properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Этой весной в Прикамье маловероятно высокое половодье

Этой весной в Прикамье маловероятно высокое половодье

16 февраля 2024, 16:02
Фото: 1MI
Учёные говорят о том, что второй год аномальной летней засухи крайне маловероятен.

В Пермском крае в этом году высокое половодье крайне маловероятно. В основном талые воды уйдут на пополнение грунтовых вод, цитирует ИА «Текст» доктора географических наук Андрея Шихова.

Несмотря на морозы, этой зимой нет сильного промерзания почвы, так как морозам предшествовали обильные снегопады в ноябре, говорит ученый. Не повлияет на уровень воды весной и количество снега. По словам Шихова, нынешняя зима, как и большинство холодных зим, снежная на юге, а на севере снега пока чуть меньше нормы. Хотя высота снежного покрова в этом году больше, чем в прошлом, но не в аномальном количестве.

По словам ученого, проблема маловодья решится, но многое зависит от осадков весной. В прошлом году причиной маловодья стала не столько малоснежная зима, сколько сильнейшая засуха в апреле–июне, когда осадков выпало всего 10-30% от нормы. По мнению географа, повторение такой аномалии второй год подряд крайне маловероятно.

Осенью прошлого года был зафиксирован аномально низкий уровень воды в реках Прикамья. Например, русло Камы в Перми высохло более чем наполовину.

Читайте также:
ФСИН сообщила о смерти Алексея НавальногоНа Солнце зафиксирована мощнейшая вспышкаВ Пермском крае из колодца месяц доставали останки человека
#Происшествия#Общество#Прогноз#Половодье#Прогнозы
Подпишитесь
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
Сегодня, 11:26
В субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через Каму
Сегодня, 12:27
Перекрытия дорог и гибель фотохудожника на пожаре. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:19
В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра
Сегодня, 10:47
Вступил в действие закон о конфискации имущества за фейки об армии. Что нужно знать
Сегодня, 09:49
Владелица пермского кафе отсудила у приставов машинку для массажа ног и телевизор
Сегодня, 10:50