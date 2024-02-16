Этой весной в Прикамье маловероятно высокое половодье

Несмотря на морозы, этой зимой нет сильного промерзания почвы, так как морозам предшествовали обильные снегопады в ноябре, говорит ученый. Не повлияет на уровень воды весной и количество снега. По словам Шихова, нынешняя зима, как и большинство холодных зим, снежная на юге, а на севере снега пока чуть меньше нормы. Хотя высота снежного покрова в этом году больше, чем в прошлом, но не в аномальном количестве.