Этой весной в Прикамье маловероятно высокое половодье

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
В Пермском крае в этом году высокое половодье крайне маловероятно. В основном талые воды уйдут на пополнение грунтовых вод, цитирует ИА «Текст» доктора географических наук Андрея Шихова.
Несмотря на морозы, этой зимой нет сильного промерзания почвы, так как морозам предшествовали обильные снегопады в ноябре, говорит ученый. Не повлияет на уровень воды весной и количество снега. По словам Шихова, нынешняя зима, как и большинство холодных зим, снежная на юге, а на севере снега пока чуть меньше нормы. Хотя высота снежного покрова в этом году больше, чем в прошлом, но не в аномальном количестве.
По словам ученого, проблема маловодья решится, но многое зависит от осадков весной. В прошлом году причиной маловодья стала не столько малоснежная зима, сколько сильнейшая засуха в апреле–июне, когда осадков выпало всего 10-30% от нормы. По мнению географа, повторение такой аномалии второй год подряд крайне маловероятно.
Осенью прошлого года был зафиксирован аномально низкий уровень воды в реках Прикамья. Например, русло Камы в Перми высохло более чем наполовину.