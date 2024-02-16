Филиал «ПМУ» подвел итоги благотворительной деятельности в 2023 году

«Филиал „ПМУ“ оказывает спонсорскую помощь согласно политике благотворительной деятельности „Уралхима“. Наши основные усилия традиционно сосредоточены на обеспечении работы Федерации плавания Пермского края, продвижении профильного химического образования и поддержке ветеранам. В минувшем году в честь 300-летия Перми мы оказали помощь в благоустройстве Индустриального района, а также высадили 300 кедров в Черняевском лесу. В 2024 году эта работа будет продолжена».