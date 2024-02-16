На голове был пакет. В Екатеринбурге из окна выпала незрячая массажистка из Перми

Очевидцы, обнаружившие тело девушки, утверждают, что на голове был полиэтиленовый пакет. Пермячка была одета в куртку и штаны, однако обуви на ногах не было. При этом очевидцы предполагают, что ее могли убить — такой вывод они сделали из-за травмы головы. Девушка жила в доме, возле которого нашли ее труп.