На голове был пакет. В Екатеринбурге из окна выпала незрячая массажистка из Перми

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Екатеринбурге погибла 26-летняя Вероника Белоусова — она была инвалидом по зрению. Девушка переехала в город из Пермского края. Тело Вероники обнаружили ночью 16 февраля возле многоэтажки, местные жители утверждают, что она выпала из окна, пишет E1.RU.
Девушка родилась в Березниках, в Екатеринбурге она отучилась на массажиста, получила красный диплом в Свердловском областном медицинском колледже. Пермячка была не полностью лишена зрения, но одним глазом она почти ничего не видела.
Судя по всему, массаж для нее был не просто работой, в соцсетях пермячка описывала массаж как главное направление в своей жизни: «Он помогает взрослым и детям быть счастливее и здоровее».
Очевидцы, обнаружившие тело девушки, утверждают, что на голове был полиэтиленовый пакет. Пермячка была одета в куртку и штаны, однако обуви на ногах не было. При этом очевидцы предполагают, что ее могли убить — такой вывод они сделали из-за травмы головы. Девушка жила в доме, возле которого нашли ее труп.