properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Екатеринбурге из окна выпала незрячая массажистка из Перми

На голове был пакет. В Екатеринбурге из окна выпала незрячая массажистка из Перми

16 февраля 2024, 06:28
Фото: 1MI / соцсети погибшей

В Екатеринбурге из окна выпала незрячая массажистка из Перми

Девушка была в куртке, но ноги оказались босыми.

В Екатеринбурге погибла 26-летняя Вероника Белоусова — она была инвалидом по зрению. Девушка переехала в город из Пермского края. Тело Вероники обнаружили ночью 16 февраля возле многоэтажки, местные жители утверждают, что она выпала из окна, пишет E1.RU.

Девушка родилась в Березниках, в Екатеринбурге она отучилась на массажиста, получила красный диплом в Свердловском областном медицинском колледже. Пермячка была не полностью лишена зрения, но одним глазом она почти ничего не видела.

Судя по всему, массаж для нее был не просто работой, в соцсетях пермячка описывала массаж как главное направление в своей жизни: «Он помогает взрослым и детям быть счастливее и здоровее».

Очевидцы, обнаружившие тело девушки, утверждают, что на голове был полиэтиленовый пакет. Пермячка была одета в куртку и штаны, однако обуви на ногах не было. При этом очевидцы предполагают, что ее могли убить — такой вывод они сделали из-за травмы головы. Девушка жила в доме, возле которого нашли ее труп.

Читайте также:
В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люкВ Пермском крае из колодца месяц доставали останки человекаГлава СК поручил доложить о смертельной аварии с 11-летней девочкой в Пермском крае
#Пермь#Выпал из окна#Ск#Следователи
Подпишитесь
В 10 метрах от забора! Жители деревни в Прикамье борются против опасного производства
Сегодня, 02:00
В Перми из-за потопа в микрорайоне Юбилейный изменены маршруты четырех автобусов
Сегодня, 05:44
Стоят больше 150 рублей! Пермский эксперт объяснил причину роста цен на бананы
Сегодня, 03:28
Наконец-то потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные
Сегодня, 05:28
Движение на переезде в Пермском крае после ЧП восстановили только ночью
Сегодня, 05:12
В Белгороде после ракетного удара погибли семь человек. Показываем кадры разрушений
Сегодня, 02:48