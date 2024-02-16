properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

На следующей неделе в Перми ограничат движение по улице Технической

На следующей неделе в Перми ограничат движение по улице Технической

16 февраля 2024, 08:29
Фото: 1MI
Здесь будут вестись работы по строительству тепловой сети.

В Перми на следующей неделе и до начала весны ограничат движение по ул. Техническая. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

С 19 февраля по 1 марта 2024 года будут выполняться работы по строительству тепловой сети для подключения нового дома по ул. Технической. С 9:00 19 февраля до 18:00 1 марта будет временно ограничено движение транспорта по ул. Технической в районе домов №1 и №3. Перекрытие будет осуществляться по одной полосе, проезд будет осуществляться по свободной полосе.

Читайте также:
Часть улицы Попова в Перми в выходные перекроют для ремонта тепловой сетиВременно ограничено движение на трассе Пермь-ЕкатеринбургВ Перми не удается справиться с дефицитом водителей автобусов
#Пермская езда#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение
Подпишитесь
Вынесен приговор по делу о махинациях с земельными участками в Перми у ипподрома
Сегодня, 06:43
Подешевели путешествия, подорожали духи. Какими были цены в январе в Прикамье
Сегодня, 07:05
В Перми вновь ищут подрядчика на ремонт моста через реку Данилиху
Сегодня, 06:12
Наконец-то потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные
Сегодня, 05:28
В Перми из-за потопа в микрорайоне Юбилейный изменены маршруты четырех автобусов
Сегодня, 05:44
В 10 метрах от забора! Жители деревни в Прикамье борются против опасного производства
Сегодня, 02:00