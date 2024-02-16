На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Сегодня утром на Солнце произошла мощная вспышка. Ей присвоен самый высокий класс — Х, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
Максимум вспышки зарегистрирован в 09:52 по московскому времени. Событие классифицировано как X2.6, что означает, что по данным каталогов это четвертое по силе событие за последние пять лет.
Вероятность воздействия вспышки на Землю на данный момент оценивается учеными как крайне незначительная. Землянам повезло — событие произошло на краю солнечного диска на большом удалении от линии Солнце-Земля. Возможен приход к Земле заряженных частиц высоких энергий, повышающих нагрузку на космические аппараты. Вероятность магнитных бурь и полярных сияний составляет менее 5%.
При этом вероятность воздействия вспышки на Землю на данный момент ученые оценили как крайне незначительную. По их данным, событие произошло на краю солнечного диска на большом удалении от линии Солнце-Земля.
Активный центр, в котором произошла вспышка, в настоящее время из-за вращения Солнца уходит на обратную сторону нашей звезды. В этой связи в первой половине наступающей недели ожидается заметное снижение вспышечной активности. Иных центров с достаточным запасом энергии на видимой стороне Солнца сейчас нет, говорят ученые.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается сразу в десять раз. При этом магнитные бури на Земле вызывают облака солнечной плазмы, которые достигают нашей планеты.