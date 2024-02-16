На Солнце зафиксирована мощнейшая вспышка

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается сразу в десять раз. При этом магнитные бури на Земле вызывают облака солнечной плазмы, которые достигают нашей планеты.