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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Прикамье в выходные 17 и 18 февраля ожидается потепление до -8 градусов

Наконец-то потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные

16 февраля 2024, 05:28
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье в выходные 17 и 18 февраля ожидается потепление до -8 градусов

Арктическое вторжение в регионе заканчивается.

В грядущие выходные в Прикамье сохранится малооблачная погода и потеплеет. Арктический воздух отступит в Сибирь, а центр антициклона будет уходить в Казахстан, следует из подготовленного ГИС-центром ПГНИУ прогноза.

В ночь на субботу, 17 февраля, в регионе ожидается -18…-20˚ на юго-западе, до -30…-32˚ на северо-востоке, а в самой Перми около -25˚. Днем на юго-западе Прикамья потеплеет до -10…-12˚, на севере до -15…-17˚. 18 февраля по периферии антициклона прогнозируется умеренный южный ветер с порывами до 10-12 м/с, в большей части края будет малооблачно и без осадков. Воскресным вечером на западе и на севере Пермского края начнется снег. Ночью температура воздуха -18…-23˚, в Перми до -20˚, днем потеплеет до -8…-13˚ по региону и -8…-10˚ в Перми.

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