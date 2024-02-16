Наконец-то потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные

В ночь на субботу, 17 февраля, в регионе ожидается -18…-20˚ на юго-западе, до -30…-32˚ на северо-востоке, а в самой Перми около -25˚. Днем на юго-западе Прикамья потеплеет до -10…-12˚, на севере до -15…-17˚. 18 февраля по периферии антициклона прогнозируется умеренный южный ветер с порывами до 10-12 м/с, в большей части края будет малооблачно и без осадков. Воскресным вечером на западе и на севере Пермского края начнется снег. Ночью температура воздуха -18…-23˚, в Перми до -20˚, днем потеплеет до -8…-13˚ по региону и -8…-10˚ в Перми.