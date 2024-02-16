Основатель «Титана» Сутягинский не откажется от борьбы за свои права

Напомним: в Казахстане Михаил Сутягинский с братом открыли три предприятия — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время руководство Казахстана дало этим инвестиционным проектам оценку как «прорывным». На открытии заводов был сам президент республики (тогда этот пост занимал Нурсултан Назарбаев). Предприятия динамично развивались. Но после смены власти в стране на заводы российского бизнесмена обрушилось беспрецедентное давление в виде рейдерских атак, сложностей с подачей воды и электроэнергии, возникших не без участия чиновников на местах. В довершение всего этого бизнес Сутягинских подвергся давлению со стороны казахстанских банков, которые потребовали от инвесторов досрочного возврата средств, полученных на финансирование проектов.