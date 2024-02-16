Основатель «Титана» Сутягинский не откажется от борьбы за свои права

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
«Мы считаем обвинения в адрес российского бизнесмена беспочвенными и абсолютно надуманными», — заявил официальный представитель компании. Об этом сообщает gorod55.
Сегодня уроженец Казахстана Михаил Сутягинский является гражданином России, проживает и работает в РФ и не собирается скрываться от следственных органов.
Не исключено, что объявить российского бизнесмена в розыск потребовалось для того, чтобы оказать на него давление.
Сейчас Михаил Сутягинский, в активах которого компании из сферы нефтехима и АПК, намеревается через международный суд возвращать инвестиции, вложенные в экономику Казахстана.
Ранее стало известно, что власти Казахстана национализировали три принадлежащих Сутягинскому предприятия. В связи с этим предприниматель обозначил готовность и дальше отстаивать свои имущественные права. Его представители уже направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру России.
Напомним: в Казахстане Михаил Сутягинский с братом открыли три предприятия — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время руководство Казахстана дало этим инвестиционным проектам оценку как «прорывным». На открытии заводов был сам президент республики (тогда этот пост занимал Нурсултан Назарбаев). Предприятия динамично развивались. Но после смены власти в стране на заводы российского бизнесмена обрушилось беспрецедентное давление в виде рейдерских атак, сложностей с подачей воды и электроэнергии, возникших не без участия чиновников на местах. В довершение всего этого бизнес Сутягинских подвергся давлению со стороны казахстанских банков, которые потребовали от инвесторов досрочного возврата средств, полученных на финансирование проектов.
В результате государство национализировало заводы, после чего производства пришли в такой упадок, что предприятия стало уже невозможно снова запустить в работу. Тем не менее Михаил Сутягинский по-прежнему не оставляет надежды добиться возврата вложенных инвестиций через суд. Примечательно, что сразу после заявленного им решения подать иск в Международный арбитражный суд в Казахстане появились сообщения об объявлении российского бизнесмена в розыск по уголовному делу.