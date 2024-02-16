Пенсионерка из Перми написала на сына ложный донос

В январе 2023 года 56-летняя пенсионерка сообщила сотруднику полиции, что в квартире сын угрожал ей убийством, сопровождая угрозы активными действиями. По заявлению женщины проведена проверка, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, в ходе расследования которого установлено, что обстоятельства женщина выдумала.