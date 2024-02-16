properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Пенсионерка из Перми написала на сына ложный донос

Пенсионерка из Перми написала на сына ложный донос

16 февраля 2024, 10:16
Фото: 1MI
Суд оштрафовал доносительницу.

Пенсионерка из Перми написала на сына ложный донос. За это ее наказали штрафом, сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Перми.

В январе 2023 года 56-летняя пенсионерка сообщила сотруднику полиции, что в квартире сын угрожал ей убийством, сопровождая угрозы активными действиями. По заявлению женщины проведена проверка, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, в ходе расследования которого установлено, что обстоятельства женщина выдумала.

Суд квалифицировал действия уроженки села Уинское по ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, как заведомо ложный донос о совершении преступления.

С учетом особого порядка судебного разбирательства, смягчающих обстоятельств и состояния здоровья подсудимой, суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. рублей.

#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Уголовное дело#Полиция
Подпишитесь
Вынесен приговор по делу о махинациях с земельными участками в Перми у ипподрома
Сегодня, 06:43
Подешевели путешествия, подорожали духи. Какими были цены в январе в Прикамье
Сегодня, 07:05
В Перми вновь ищут подрядчика на ремонт моста через реку Данилиху
Сегодня, 06:12
Наконец-то потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные
Сегодня, 05:28
В Перми из-за потопа в микрорайоне Юбилейный изменены маршруты четырех автобусов
Сегодня, 05:44
В 10 метрах от забора! Жители деревни в Прикамье борются против опасного производства
Сегодня, 02:00