Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Пенсионерка из Перми написала на сына ложный донос. За это ее наказали штрафом, сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Перми.
В январе 2023 года 56-летняя пенсионерка сообщила сотруднику полиции, что в квартире сын угрожал ей убийством, сопровождая угрозы активными действиями. По заявлению женщины проведена проверка, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, в ходе расследования которого установлено, что обстоятельства женщина выдумала.
Суд квалифицировал действия уроженки села Уинское по ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, как заведомо ложный донос о совершении преступления.
С учетом особого порядка судебного разбирательства, смягчающих обстоятельств и состояния здоровья подсудимой, суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. рублей.