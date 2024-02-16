Перекрытия дорог и гибель фотохудожника на пожаре. Главные новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В краевой столице с июля 2024 года вырастут цены на отопление на 13,1%, об этом сообщила пресс-служба департамента ЖКХ администрации Перми. В зависимости от района города стоимость услуги вырастит на показатели от 12,8% до 13,8%, в среднем — 13,1%.
В Перми путепровод над Транссибирской магистралью на улице Карпинского перекроют на огромный срок. Начало реконструкции объекта намечено на май 2024 года — сразу после того, Как завершиться отопительный сезон. Завершить работы и вновь открыть движение планируется в мае 2025 года.
В период работ объезд для транспорта будет организован по улице Стахановской, там же создадут проход для пешеходов.
Еще одно перекрытие будет на шоссе Космонавтов в районе пересечения со строящимся участком улицы Крисанова. Движение ограничат с 23 февраля по 30 апреля.
Судя по распоряжению главы краевого Минтранса Сергея Вешнякова, движение нужно закрыть для обеспечения безопасности при строительстве первого этапа дороги по улице Крисанова.
В Перми на пожаре погибли фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян Ожигов. Это произошло ночью 11 февраля. Станиславу было 72 года, его сыну — 49. Сейчас причина пожара устанавливается.
Станислав Ожигов снимал спектакли, концерты, художественный выставки, занимался рекламной фотографией, работал в пермском театре оперы и балета.
В Пермском крае на трассе Пермь — Березники произошла смертельная авария. 36-летний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где он врезался в автомобиль Volkswagen Polo. 12-летняя пассажирка последнего автомобиля скончалась на месте аварии.
Позже в социальных сетях появилось видео, где видно, что до аварии водитель Mercedes очень странно управлял автомобилем. Затем стало известно, что мужчина был пьян.