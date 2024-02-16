Перекрытия дорог и гибель фотохудожника на пожаре. Главные новости недели в Прикамье

В краевой столице с июля 2024 года вырастут цены на отопление на 13,1%, об этом сообщила пресс-служба департамента ЖКХ администрации Перми. В зависимости от района города стоимость услуги вырастит на показатели от 12,8% до 13,8%, в среднем — 13,1%.