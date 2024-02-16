properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Перекрытия дорог и гибель фотохудожника на пожаре. Главные новости недели в Прикамье

Перекрытия дорог и гибель фотохудожника на пожаре. Главные новости недели в Прикамье

16 февраля 2024, 11:19
Рассказываем коротко, чем запомнились последние несколько дней.
Сюжет
Дтп

За отопление придется платить больше

В краевой столице с июля 2024 года вырастут цены на отопление на 13,1%, об этом сообщила пресс-служба департамента ЖКХ администрации Перми. В зависимости от района города стоимость услуги вырастит на показатели от 12,8% до 13,8%, в среднем — 13,1%.

Перекроют путепровод над Транссибом

В Перми путепровод над Транссибирской магистралью на улице Карпинского перекроют на огромный срок. Начало реконструкции объекта намечено на май 2024 года — сразу после того, Как завершиться отопительный сезон. Завершить работы и вновь открыть движение планируется в мае 2025 года.

В период работ объезд для транспорта будет организован по улице Стахановской, там же создадут проход для пешеходов.

Перекроют участок шоссе Космонавтов

Еще одно перекрытие будет на шоссе Космонавтов в районе пересечения со строящимся участком улицы Крисанова. Движение ограничат с 23 февраля по 30 апреля.

Судя по распоряжению главы краевого Минтранса Сергея Вешнякова, движение нужно закрыть для обеспечения безопасности при строительстве первого этапа дороги по улице Крисанова.

Погибли фотохудожник и его сын

В Перми на пожаре погибли фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян Ожигов. Это произошло ночью 11 февраля. Станиславу было 72 года, его сыну — 49. Сейчас причина пожара устанавливается.

Станислав Ожигов снимал спектакли, концерты, художественный выставки, занимался рекламной фотографией, работал в пермском театре оперы и балета.

Смертельная авария с ребенком

В Пермском крае на трассе Пермь — Березники произошла смертельная авария. 36-летний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения, где он врезался в автомобиль Volkswagen Polo. 12-летняя пассажирка последнего автомобиля скончалась на месте аварии.

Позже в социальных сетях появилось видео, где видно, что до аварии водитель Mercedes очень странно управлял автомобилем. Затем стало известно, что мужчина был пьян.

Читайте также:
Дело на экс-депутата и уничтожение Apple. Главные новости недели в ПрикамьеВозвращение пленных и суд над «положенцем». Главные новости недели в ПрикамьеТретий по количеству осадков в XXI веке: каким еще был январь в Прикамье
#Дтп#Пермь#Пожар#Итоги
Подпишитесь
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
Сегодня, 11:26
В субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через Каму
Сегодня, 12:27
В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра
Сегодня, 10:47
Вступил в действие закон о конфискации имущества за фейки об армии. Что нужно знать
Сегодня, 09:49
Владелица пермского кафе отсудила у приставов машинку для массажа ног и телевизор
Сегодня, 10:50