Пермский секс-шоп за год подорожал более чем в шесть раз

В Перми выставлен на продажу магазин интим-товаров «Шпили-Вили». Стоимость бизнеса составляет 1,43 млн рублей, говорится на сайте объявлений Avito. Интересно, что цена магазина за год выросла более чем в шесть раз — в конце февраля прошлого года с бизнесом хотели расстаться за 220 тыс. рублей, обратил внимание URA.ru. Владелец указал, что основной причиной продажи является смена его места жительства и выход на пенсию, пишет «Вкурсе.ру».