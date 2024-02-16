Пермский секс-шоп за год подорожал более чем в шесть раз

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
В Перми выставлен на продажу магазин интим-товаров «Шпили-Вили». Стоимость бизнеса составляет 1,43 млн рублей, говорится на сайте объявлений Avito. Интересно, что цена магазина за год выросла более чем в шесть раз — в конце февраля прошлого года с бизнесом хотели расстаться за 220 тыс. рублей, обратил внимание URA.ru. Владелец указал, что основной причиной продажи является смена его места жительства и выход на пенсию, пишет «Вкурсе.ру».
Покупатель магазина получает зарегистрированный товарный знак, работающий сайт с функциями интернет-магазина и CRM-системой, а также товар по себестоимости на сумму 1,2 млн рублей. Автор объявления указывает, что право пользования товарным знаком и сайт оплачены на год вперед. Также бонусом предоставлены две вывески, которые соответствуют существующим требованиям.
«Кроме основного дохода, вы создаете вокруг себя ореол эксперта в теме здоровых отношений, богатых на ощущения, эмоции и удовольствие. Бизнес в этой эксклюзивной теме надо любить „всем сердцем“, и тогда он ответит вам взаимностью», — говорится в объявлении. Магазин находится на ул. Василия Васильева, 6 и работал примерно 12 лет.