Пермяк избил случайного человека битой из-за слез возлюбленной

Пермяка отправили в колонию общего режима на четыре года за нападение на предполагаемого обидчика возлюбленной. Инцидент произошел в сентябре 2023 года. 21-летний парень со своей девушкой выпивал в кафе. Затем они разошлись. Позже возлюбленная из дома позвонила парню, она пожаловалась на шумную компанию во дворе.