Пермяк избил случайного человека битой из-за слез возлюбленной

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Пермяка отправили в колонию общего режима на четыре года за нападение на предполагаемого обидчика возлюбленной. Инцидент произошел в сентябре 2023 года. 21-летний парень со своей девушкой выпивал в кафе. Затем они разошлись. Позже возлюбленная из дома позвонила парню, она пожаловалась на шумную компанию во дворе.
Обвиняемый прибежал к дому подруги, увидел, что девушка плачет, у нее покраснела щека. Пермяк взял деревянную биту и пошел искать обидчика, однако в толпе его уже не было. В итоге он ударил по голове невиновного человека — потерпевший получил черепно-мозговую травму.
Нападавший свою вину на суде не признал, объяснив свои действия самообороной. Он пытался обжаловать решение Индустриального районного суда в краевом, но это не удалось.