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Published Сегодня, 03:55

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Пермяк избил случайного человека битой из-за слез возлюбленной

Пермяк избил случайного человека битой из-за слез возлюбленной

16 февраля 2024, 03:55
Фото: ideogram.ai
Парень не разобрался в ситуации до конца.

Пермяка отправили в колонию общего режима на четыре года за нападение на предполагаемого обидчика возлюбленной. Инцидент произошел в сентябре 2023 года. 21-летний парень со своей девушкой выпивал в кафе. Затем они разошлись. Позже возлюбленная из дома позвонила парню, она пожаловалась на шумную компанию во дворе.

Обвиняемый прибежал к дому подруги, увидел, что девушка плачет, у нее покраснела щека. Пермяк взял деревянную биту и пошел искать обидчика, однако в толпе его уже не было. В итоге он ударил по голове невиновного человека — потерпевший получил черепно-мозговую травму.

Нападавший свою вину на суде не признал, объяснив свои действия самообороной. Он пытался обжаловать решение Индустриального районного суда в краевом, но это не удалось.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Нападение
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