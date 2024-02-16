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Пермяк сделал предложение любимой на матче ХК «Молот»

Пермяк сделал предложение любимой на матче ХК «Молот». Как это было

16 февраля 2024, 04:12
Фото: vk.com/hc.molot

Пермяк сделал предложение любимой на матче ХК «Молот»

Девушку отвлек маскот, пока парень доставал кольцо.

Пермяк сделал предложение возлюбленной на матче пермского ХК «Молот» — это произошло еще 14 февраля. Видео появилось в официальной группе клуба. Сначала на них навели камеру, подошел человек в костюме медведя и обнял девушку, чтобы отвлечь ее. Когда она обернулась — парень уже стоял на колене с кольцом. Девушка согласилась выйти замуж. Видео с предложением собрало уже 10 тыс. просмотров.

Хорошо закончилась не только история с предложением, но и матч пермских хоккеистов — они обыграли «Горняк-УГМК» со счетом 4:0.

Видео: vk.com/hc.molot

Ранее о своей свадьбе рассказала пермская актриса Зоя Бербер. Она вышла замуж за актера Максима Белбородова. Церемония проходила в «Вилле Политика» на Рублевке.

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