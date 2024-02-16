Пермяк сделал предложение любимой на матче ХК «Молот». Как это было

Пермяк сделал предложение возлюбленной на матче пермского ХК «Молот» — это произошло еще 14 февраля. Видео появилось в официальной группе клуба. Сначала на них навели камеру, подошел человек в костюме медведя и обнял девушку, чтобы отвлечь ее. Когда она обернулась — парень уже стоял на колене с кольцом. Девушка согласилась выйти замуж. Видео с предложением собрало уже 10 тыс. просмотров.