Подешевели путешествия, подорожали духи. Какими были цены в январе в Прикамье

По статистике ведомства, заметно выросла стоимость оливкового (+3,3%) и подсолнечного (+2,2%) масел, а также копченого мяса и риса (+3%). Натуральные консервированные и маринованные овощи стали дороже на 2,8%, а шоколадные конфеты с натуральными добавками — на 2,2%. В то же время наблюдался и спад цен от 1,1 до 5,2% на некоторые продукты, например, сахар, сырокопченую колбасу, муку, какао, детский творожок и черный байховый чай. В январе на 1,6% подорожала продукция кафе, ресторанов и столовых.