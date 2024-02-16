Подешевели путешествия, подорожали духи. Какими были цены в январе в Прикамье

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В начале текущего года в Прикамье подешевели безалкогольные напитки, свинина и мясо птицы, а также подорожали фрукты и цитрусовые, за исключением лимонов и апельсинов, которые подешевели на 2-3,3%. Такие данные на январь приводит Пермьстат.
По статистике ведомства, заметно выросла стоимость оливкового (+3,3%) и подсолнечного (+2,2%) масел, а также копченого мяса и риса (+3%). Натуральные консервированные и маринованные овощи стали дороже на 2,8%, а шоколадные конфеты с натуральными добавками — на 2,2%. В то же время наблюдался и спад цен от 1,1 до 5,2% на некоторые продукты, например, сахар, сырокопченую колбасу, муку, какао, детский творожок и черный байховый чай. В январе на 1,6% подорожала продукция кафе, ресторанов и столовых.
Кроме того, цены на непродовольственные товары в среднем поднялись на 0,5%. Заметное удорожание коснулось туалетной воды — на 9,3%. Цены на моющие и чистящие средства поднялись в диапазоне от 0,6% до 6,2%. Среди электротоваров подешевели холодильники (-3,4%) и подорожали бытовые плиты (+6,2%).
В основном на индекс цен по Пермскому краю повлияло увеличение расходов граждан в следующих пунктах:
Помимо этого, с 2024 года выросла плата посещения ясли-сада на 4,2%.
На 2,5% дешевле стало путешествовать в самолетах и на 2,1% — в поездах дальнего следования.