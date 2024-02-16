ПТЖБ наказали штрафом почти в полмиллиона за завышенные цены на газобетон

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
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Updated Сегодня, 10:08
Пермское УФАС России оштрафовало АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) на 475 тыс. рублей за нарушение Закона о защите конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 10). Производитель стройматериалов привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).
Ранее управление антимонопольной службы установило, что ПТЖБ установило монопольно высокую цену на газобетонные блоки, а также злоупотребило своим доминирующим положением на товарном рынке. Это привело к ущемлению интересов покупателей и нарушает требования антимонопольного законодательства.
Антимонопольные дела в отношении АО «СЗ „ПЗСП“» и АО «ПТЖБ» были возбуждены еще летом 2022 года. Поводом для этого стал рост цен на газобетон. По данным антимонопольной службы, в период с конца 2021 по июнь 2022 года компании необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену этого стройматериала почти в два раза: ПЗСП — с 4 320 рублей до 8 460 рублей за куб. м, а ПТЖБ — с 4 100 рублей до 8 500 рублей за куб. м соответственно.
Во время рассмотрения дел обе компании в прошлом году снизили цены на газобетонные блоки. В конце января текущего года Арбитражный суд Пермского края отказал АО «ПЗСП» в признании решения и предписания управления антимонопольной службы от 17 апреля 2023 года недействительными. В пресс-службе Пермского УФАС пояснили Properm.ru, что административное дело в отношении АО «ПЗСП» пока не возбуждено.