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ПТЖБ оштрафован на 475 тысяч рублей за завышение цен на газобетонные блоки

ПТЖБ наказали штрафом почти в полмиллиона за завышенные цены на газобетон

16 февраля 2024, 10:06
Фото: vk.com/ptgb_zavod

ПТЖБ оштрафован на 475 тысяч рублей за завышение цен на газобетонные блоки

Антимонопольное ведомство заметило ущемление интересов покупателей в ценовой политике компании.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС России оштрафовало АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) на 475 тыс. рублей за нарушение Закона о защите конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 10). Производитель стройматериалов привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).

Ранее управление антимонопольной службы установило, что ПТЖБ установило монопольно высокую цену на газобетонные блоки, а также злоупотребило своим доминирующим положением на товарном рынке. Это привело к ущемлению интересов покупателей и нарушает требования антимонопольного законодательства.

Антимонопольные дела в отношении АО «СЗ „ПЗСП“» и АО «ПТЖБ» были возбуждены еще летом 2022 года. Поводом для этого стал рост цен на газобетон. По данным антимонопольной службы, в период с конца 2021 по июнь 2022 года компании необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену этого стройматериала почти в два раза: ПЗСП — с 4 320 рублей до 8 460 рублей за куб. м, а ПТЖБ — с 4 100 рублей до 8 500 рублей за куб. м соответственно.

Во время рассмотрения дел обе компании в прошлом году снизили цены на газобетонные блоки. В конце января текущего года Арбитражный суд Пермского края отказал АО «ПЗСП» в признании решения и предписания управления антимонопольной службы от 17 апреля 2023 года недействительными. В пресс-службе Пермского УФАС пояснили Properm.ru, что административное дело в отношении АО «ПЗСП» пока не возбуждено.

Арбитражный суд признал незаконным завышение цен на газобетонные блоки компанией ПЗСП
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