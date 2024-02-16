ПТЖБ наказали штрафом почти в полмиллиона за завышенные цены на газобетон

Антимонопольные дела в отношении АО «СЗ „ПЗСП“» и АО «ПТЖБ» были возбуждены еще летом 2022 года. Поводом для этого стал рост цен на газобетон. По данным антимонопольной службы, в период с конца 2021 по июнь 2022 года компании необоснованно увеличили прайсовую отпускную цену этого стройматериала почти в два раза: ПЗСП — с 4 320 рублей до 8 460 рублей за куб. м, а ПТЖБ — с 4 100 рублей до 8 500 рублей за куб. м соответственно.