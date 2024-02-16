Путин посетит завод роботов в Челябинске

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Глава государства также запланировал поездку в индустриальный парк промышленной группы КОНАР, где производятся изделия для нефтегазового сектора. В ходе визита Путин намерен беседовать с рабочими, пишет 360tv.ru.
Накануне приезда в Челябинск Президент уже посетил Свердловскую область. Там он посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. На заводе глава государства провел совещание по строительству скоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.