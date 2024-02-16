properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Путин посетит завод роботов в Челябинске

16 февраля 2024, 11:51
Визит Владимира Путина в Челябинск связан с его посещением завода роботов, который находится на базе кузнечно-прессового предприятия.

Глава государства также запланировал поездку в индустриальный парк промышленной группы КОНАР, где производятся изделия для нефтегазового сектора. В ходе визита Путин намерен беседовать с рабочими, пишет 360tv.ru.

Накануне приезда в Челябинск Президент уже посетил Свердловскую область. Там он посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. На заводе глава государства провел совещание по строительству скоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Подпишитесь
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
Сегодня, 11:26
В субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через Каму
Сегодня, 12:27
Перекрытия дорог и гибель фотохудожника на пожаре. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:19
В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра
Сегодня, 10:47
Вступил в действие закон о конфискации имущества за фейки об армии. Что нужно знать
Сегодня, 09:49
Владелица пермского кафе отсудила у приставов машинку для массажа ног и телевизор
Сегодня, 10:50