Путин посетит завод роботов в Челябинске

Накануне приезда в Челябинск Президент уже посетил Свердловскую область. Там он посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. На заводе глава государства провел совещание по строительству скоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.