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РЭО будет вести контроль за работой утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

РЭО будет вести контроль за работой утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

16 февраля 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» получила законную возможность вести проверку документов и проставлять выездные оценки утилизаторам отходов от использования товаров в рамках действия механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Как сообщает gorod55.ru, постановление о таких полномочиях № 171 председатель российского правительства подписал 14 февраля текущего года.

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, который ссылается на закон о РОП, теперь производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своих товаров и упаковки. В этих целях им подлежит сотрудничать по договору только с надежными утилизаторами — юрлицами и ИП, данные о которых можно найти в реестре утилизаторов. Правила распространяются также на производителей и импортеров товаров, которые наладили самостоятельную утилизацию мусора с привлечением своих мощностей. Стоит отметить, что акты, которые выдают утилизаторы, не состоящие в реестре, не смогут зачесть для выполнения нормативов утилизации. Для включения в такой перечень утилизаторы должны пройти проверку на основе поданной ими заявки. Заявки начали приниматься на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с начала года. Заявки проверяют, чтобы достоверно определить наличие мощностей по утилизации и реального выпуска продукции из отходов или вторсырья. Организацией подобной проверки по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования будут заниматься представители Российского экологического оператора. Сотрудники РЭО должны будут изучать документацию и посещать объекты.

В ходе организации выездных оценок эксперты проверят объективность данных из заявления утилизатора на включение в реестр, наличие на предприятиях оборудования, установок, мощностей для изготовления товаров с применением вторичного сырья.

Используя результаты выездной проверки, РЭО обязуется подготовить заключение для Росприроднадзора, ориентируясь на изученные документы. В зависимости от заключения будет выноситься решение — включить утилизатора в реестр или отказать ему.

Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов заявил, что перечень надежных утилизаторов поможет отрасли стать прозрачнее, а управленцы начнут больше заботиться о реальном исполнении нормативов через утилизацию. Такие меры необходимы для реализации реформы отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла.

О том, как подать заявление на включение в реестр, можно ознакомиться на сайте РЭО.

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