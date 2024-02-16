РЭО будет вести контроль за работой утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Как сообщает gorod55.ru, постановление о таких полномочиях № 171 председатель российского правительства подписал 14 февраля текущего года.
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, который ссылается на закон о РОП, теперь производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своих товаров и упаковки. В этих целях им подлежит сотрудничать по договору только с надежными утилизаторами — юрлицами и ИП, данные о которых можно найти в реестре утилизаторов. Правила распространяются также на производителей и импортеров товаров, которые наладили самостоятельную утилизацию мусора с привлечением своих мощностей. Стоит отметить, что акты, которые выдают утилизаторы, не состоящие в реестре, не смогут зачесть для выполнения нормативов утилизации. Для включения в такой перечень утилизаторы должны пройти проверку на основе поданной ими заявки. Заявки начали приниматься на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с начала года. Заявки проверяют, чтобы достоверно определить наличие мощностей по утилизации и реального выпуска продукции из отходов или вторсырья. Организацией подобной проверки по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования будут заниматься представители Российского экологического оператора. Сотрудники РЭО должны будут изучать документацию и посещать объекты.
В ходе организации выездных оценок эксперты проверят объективность данных из заявления утилизатора на включение в реестр, наличие на предприятиях оборудования, установок, мощностей для изготовления товаров с применением вторичного сырья.
Используя результаты выездной проверки, РЭО обязуется подготовить заключение для Росприроднадзора, ориентируясь на изученные документы. В зависимости от заключения будет выноситься решение — включить утилизатора в реестр или отказать ему.
Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов заявил, что перечень надежных утилизаторов поможет отрасли стать прозрачнее, а управленцы начнут больше заботиться о реальном исполнении нормативов через утилизацию. Такие меры необходимы для реализации реформы отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла.
О том, как подать заявление на включение в реестр, можно ознакомиться на сайте РЭО.