РЭО будет вести контроль за работой утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, который ссылается на закон о РОП, теперь производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своих товаров и упаковки. В этих целях им подлежит сотрудничать по договору только с надежными утилизаторами — юрлицами и ИП, данные о которых можно найти в реестре утилизаторов. Правила распространяются также на производителей и импортеров товаров, которые наладили самостоятельную утилизацию мусора с привлечением своих мощностей. Стоит отметить, что акты, которые выдают утилизаторы, не состоящие в реестре, не смогут зачесть для выполнения нормативов утилизации. Для включения в такой перечень утилизаторы должны пройти проверку на основе поданной ими заявки. Заявки начали приниматься на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с начала года. Заявки проверяют, чтобы достоверно определить наличие мощностей по утилизации и реального выпуска продукции из отходов или вторсырья. Организацией подобной проверки по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования будут заниматься представители Российского экологического оператора. Сотрудники РЭО должны будут изучать документацию и посещать объекты.