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Published Сегодня, 04:44

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Температура ниже -30˚ в Перми этой зимой больше не опустится

Синоптики раскрыли, будут ли еще аномальные морозы в Перми этой зимой

16 февраля 2024, 04:44
Фото: properm.ru

Температура ниже -30˚ в Перми этой зимой больше не опустится

Морозы ниже -30˚ в краевой столице держались семь дней подряд.

В Перми температура больше не опустится ниже -30˚. Ночью 16 февраля в краевой столице температура вновь достигла такого показателя — это уже седьмой день подряд, когда морозы достигали отметки в -30˚. Последний раз такой продолжительный период холодов был зимой 2016–2017 годов, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Специалисты отмечают, что, вероятно, температура в краевой столице таких показателей больше не достигнет этой зимой.

При этом арктический антициклон привел к более серьезным морозам в регионе. Утром 16 февраля в Осе температура опустилась до -39,1˚, в Чермозе и Кочево -35,9˚, в Кунгуре -35,8˚, в Кудымкаре -35,4˚. На большей части Прикамья было холоднее -30˚.

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