Синоптики раскрыли, будут ли еще аномальные морозы в Перми этой зимой

В Перми температура больше не опустится ниже -30˚. Ночью 16 февраля в краевой столице температура вновь достигла такого показателя — это уже седьмой день подряд, когда морозы достигали отметки в -30˚. Последний раз такой продолжительный период холодов был зимой 2016–2017 годов, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.