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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:44

СМИ: Страны НАТО обеспокоены темпами производства военной промышленности РФ

16 февраля 2024, 11:41
Страны НАТО озабочены скоростью развития военной промышленности РФ, сообщает Financial Times.

Западные политики были удивлены теми высокими темпами производства, которые продемонстрировала Россия в прошлом году. Это вызывало сомнения на Западе, пишет RuNews24.Ru со ссылкой на западное СМИ.

В статье отмечается, что только за 2023 год военная промышленность РФ произвела миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков. В то же время будущее самого альянса стоит под угрозой из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента Америки.

Один из британских разведчиков отметил, что Запад проживает опасный период.

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