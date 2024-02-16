Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Западные политики были удивлены теми высокими темпами производства, которые продемонстрировала Россия в прошлом году. Это вызывало сомнения на Западе, пишет RuNews24.Ru со ссылкой на западное СМИ.
В статье отмечается, что только за 2023 год военная промышленность РФ произвела миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков. В то же время будущее самого альянса стоит под угрозой из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента Америки.
Один из британских разведчиков отметил, что Запад проживает опасный период.