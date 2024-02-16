Стоят больше 150 рублей! Пермский эксперт объяснил причину роста цен на бананы

Цены на бананы в Пермском крае выросли за год в полтора раза. Сейчас килограмм стоит около 153 рублей, в декабре 2022 года — 99 рублей. «РБК-Пермь» со ссылкой на президента Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслава Белова уточняет, что есть несколько причин: изменение спроса, проблемы с логистикой, беспорядки в стране, которая является лидером среди поставщиков бананов на местный рынок — в Эквадоре.