Стоят больше 150 рублей! Пермский эксперт объяснил причину роста цен на бананы

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Цены на бананы в Пермском крае выросли за год в полтора раза. Сейчас килограмм стоит около 153 рублей, в декабре 2022 года — 99 рублей. «РБК-Пермь» со ссылкой на президента Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслава Белова уточняет, что есть несколько причин: изменение спроса, проблемы с логистикой, беспорядки в стране, которая является лидером среди поставщиков бананов на местный рынок — в Эквадоре.
Также бананов на прилавках магазинов стало меньше, так как Россельхознадзор приостановил действие сертификатов пяти эквадорских поставщиков. Это объяснили тем, что в бананах нашли многоядных мух-горбаток. Вячеслав Белов отметил, что в РФ из Эквадора поступало 95% бананов.
При этом специалист говорит, что если дефицит бананов и возникнет, то с ним должны быстро справиться. Например, за счет ввоза их из Индии.
Эквадорские бананы запретили доставлять в Россию с начала февраля 2024 года. Власти ограничили эквадорский импорт бананов на 30%. В Россельхознадзоре говорят, что муха-горбатка является переносчиком холеры. Ее личинки могут проникать как в животных, так и в людей.
При этом цены на бананы высокие не только в Перми. Ранее издание NewsNN уточняло со ссылкой на Нижегородстат, что средняя стоимость килограмма фруктов в Нижегородской области в январе была на уровне 129 рублей, в Татарстане — 150 рублей, в Чувашии — 154 рубля, в Перми — 165 рублей.