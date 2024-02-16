Суд оштрафовал сына бывшего министра промышленности Прикамья за лозунги против СВО

Ранее портал URA.ru писал, что 17 декабря прошлого года в магазине Duty free Константин Церлюкевич находился в состоянии алкогольного опьянения и выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Тогда региональное отделение движения «Народный фронт „За Россию“» попросило краевую полицию провести проверку в отношении музыканта.