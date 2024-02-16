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Суд оштрафовал сына экс-министра промышленности Прикамья за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал сына бывшего министра промышленности Прикамья за лозунги против СВО

16 февраля 2024, 10:29
Фото: properm.ru

Суд оштрафовал сына экс-министра промышленности Прикамья за дискредитацию ВС РФ

Мужчина нарушил закон два месяца назад.

Ленинский районный суд Перми сегодня, 16 февраля, оштрафовал Константина Церлюкевича, сына бывшего министра промышленности Пермского края Виктора Церлюкевича, на 40 тыс. рублей. Он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ), узнал журналист Properm.ru.

Ранее портал URA.ru писал, что 17 декабря прошлого года в магазине Duty free Константин Церлюкевич находился в состоянии алкогольного опьянения и выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Тогда региональное отделение движения «Народный фронт „За Россию“» попросило краевую полицию провести проверку в отношении музыканта.

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#Общество#Суд#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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