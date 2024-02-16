Суд оштрафовал сына бывшего министра промышленности Прикамья за лозунги против СВО

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Ленинский районный суд Перми сегодня, 16 февраля, оштрафовал Константина Церлюкевича, сына бывшего министра промышленности Пермского края Виктора Церлюкевича, на 40 тыс. рублей. Он признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ), узнал журналист Properm.ru.
Ранее портал URA.ru писал, что 17 декабря прошлого года в магазине Duty free Константин Церлюкевич находился в состоянии алкогольного опьянения и выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Тогда региональное отделение движения «Народный фронт „За Россию“» попросило краевую полицию провести проверку в отношении музыканта.