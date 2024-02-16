Центробанк сохранил прогноз инфляции на 2024 год

Центробанк подтвердил свой прогноз по инфляции на 2024 год. Согласно данным, опубликованным на сайте финансового регулятора, ожидается, что уровень инфляции в России составит от 4% до 4,5%.