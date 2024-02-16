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Updated Сегодня, 11:47

Центробанк сохранил прогноз инфляции на 2024 год

16 февраля 2024, 11:45
Центробанк подтвердил свой прогноз по инфляции на 2024 год. Согласно данным, опубликованным на сайте финансового регулятора, ожидается, что уровень инфляции в России составит от 4% до 4,5%.

Также Банк России сохраняет свой прогноз на уровне инфляции на 2025–2026 годы — 4%. В прошлом году инфляция в стране составила 7,42%, пишет 360tv.ru.

В понедельник состоялось совещание президента Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждались экономические вопросы. В ходе встречи глава государства подчеркнул важность принятия мер для сдерживания инфляции, поскольку потребительские цены выросли на 7,4%.

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