Центробанк сохранил прогноз инфляции на 2024 год

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Также Банк России сохраняет свой прогноз на уровне инфляции на 2025–2026 годы — 4%. В прошлом году инфляция в стране составила 7,42%, пишет 360tv.ru.
В понедельник состоялось совещание президента Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждались экономические вопросы. В ходе встречи глава государства подчеркнул важность принятия мер для сдерживания инфляции, поскольку потребительские цены выросли на 7,4%.