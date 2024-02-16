ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
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Updated Сегодня, 12:49
Сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии №3 осужденный Алексей Навальный (признан экстремистом и террористом решением Минюста РФ) после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Об этом сообщают в УФСИН по ЯНАО.
«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются» — отмечает ведомство.
В декабре 2023 года стало известно, что Навального перевели в Ямало-Ненецкий автономный округ. Он находился в исправительной колонии № 3 в поселке Харп, которая известна была под названием «Полярный волк».
В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам заключения, признав виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании. «Экстремистской организацией» объявлен созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией.