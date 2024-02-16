В 10 метрах от забора! Жители деревни в Прикамье борются против опасного производства

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Татьяна Чикулаева живет в Поповке с 2005 года, раньше жили в Тульской области, но решили переехать на малую родину мужа, он из Кунгура, а Поповка совсем рядом. С собой взяли и маму Татьяны, ей сейчас 95 лет, она ветеран ВОВ. Когда они заехали, деревня была раем: тихо, безопасно, все друг друга знают, живут здесь ветераны, пенсионеры, семьи с детьми. До города — до Кунгура — рукой подать. Работа есть, пенсия есть, тишина и, главное, большой огород. На огороде всё растет — и овощи, и фрукты, и ягоды, всё свое, натуральное, без химии, без вредных добавок.
Для Татьяны Чикулаевой это было очень важно, она любит кормить своих внуков вкусной домашней едой. В огород вложили немало средств, потому что земля там — глина сплошная, пришлось ежегодно покупать торф и перегной, чтобы улучшить свойства земли.
В июле 2022 года на месте бывших гаражей поставили странные баки, и жители тут же поняли, что в очень тесном соседстве с их домами хотят воткнуть какое-то промышленное производство. Позвонили в администрацию Кунгурского округа, там ничего не знали, выехали на место.
Но на территорию завода никого не пустили. Комиссия с представителями администрации округа и инспекции стройнадзора делали заключения о том, нарушено или нет законодательство, осмотрев производство снаружи, вдоль забора. Ответили, что участок принадлежит частному лицу, Василию Троянову, вид разрешенного использования — предпринимательская деятельность.
Тогда жители обратились с просьбой понять, что же здесь будет, к депутату Законодательного собрания Пермского края, генеральному директору АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергею Черезову. Выяснилось, что участок принадлежит Василию Троянову на праве собственности, а вид разрешенного использования — тот же, предпринимательская деятельность.
С участием главы Кунгурского округа Вадима Лысанова, Сергея Черезова, представителей инициативной группы жителей прошли рабочие встречи.
Выяснилось, что никакого разрешения на строительство объекта выдано не было, проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и самой СЗЗ установлено не было. Росреестр также провел проверку. И установил, что часть забора находится за границами участка, принадлежащего предпринимателю, за это предусмотрен административный штраф. Кроме того, в Росреестре отметили, что «такой вид разрешенного использования, как „предпринимательство“, не предусматривает размещения промышленных предприятий, для эксплуатации которых предусматривается установление санитарно-защитных зон».
Кроме того, Росреестр установил, что Правила землепользования и застройки Кунгурского округа не предусматривают на этом участке строительство заводов, а зарегистрировано по данному адресу ООО «Промспецбетон», гендиректором которого является Данил Троянов.
За выявленные нарушения Росреестр вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства собственнику земли. В ведомстве объяснили жителям, что больше ничего сделать не могут. А завод, меж тем, рос и начал работу. Без санитарно-защитной зоны, без разрешений.
Жители писали в прокуратуру, приглашали телевизионные группы, обращались в СМИ, направили заявление в Следственный комитет РФ.
«Вблизи жилых домов организовано производство асфальтобетонных смесей, относящееся к объекту III класса опасности. На территории предприятия также расположена пропарочная камера, разрешительная документация на которую отсутствует. Организация регулярно нарушает режим тишины, что создает значительные неудобства местным жителям. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Озвученная в обращении ситуация освещается в СМИ. В СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка», — сообщил Следственный комитет.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в мае 2023 года поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах.
В июне 2023 года Росреестр снова подтвердил, что земельный участок используется не по целевому назначению.
Но в том же ответе жителям Росреестр сообщил, что вид разрешенного использования изменен администрацией Кунгурского округа 16 мая. И теперь здесь можно любой завод строить. Как так получилось?
Администрация Кунгурского округа в ответ на бесконечные жалобы жителей… поменяла Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). До 2023 года на данной территории было возможно размещение объекта только IV класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 100 м и при условии соблюдения всех санитарных требований. А в 2023 году администрация Кунгурского округа меняет план землепользования и застройки и вместо зоны П4 указывает зону ПЗ, в которой можно разместить производства любого класса опасности.
В администрации Кунгурского округа сделали всё, чтобы «подчистить хвосты», поменяли ПЗЗ, поменяли вид разрешенного использования участка в деревне Поповка. Вот только Генплану Кунгурского округа эти изменения не соответствуют. Но жители не сомневаются, что если администрация захочет, то и в Генплан внесет нужные изменения.
В декабре 2023 года из администрации Кунгурского округа пришел ответ, что это производство не завод, а «мобильный бетонный завод» (цитата из официального ответа администрации), и разрешения на его строительство не требуется.
«Они в худшую сторону изменили жизнь людей — ни по какому закону, ни по Конституции так быть не должно», — говорит Татьяна Чикулаева.
В одном из ответов Роспотребнадзор разъяснил жителям, что завод, который вырос между их домами, III класса опасности, и санитарно-защитная зона у такого производства должна составлять минимум 300 м.
На 90 дней деятельность предприятия приостанавливали в 2023 году. Это всё, чего жители Поповки смогли добиться от Роспотребнадзора. Предприятие пыталось оспорить предписание ведомства, но в судах «Промспецбетон» проиграл.
До сих пор нет санитарно-защитной зоны. Жители считают, что ее нет, потому что никто не согласует проект по СЗЗ. Первый жилой дом находится от предприятия на расстоянии 10 м. В радиусе 100 м находятся 20 жилых домов, в радиусе 300 м — 96 домов.
«Этот цемент на нас сыплется, никто не обращает внимания, что страдают дети, старики. Все выбросы летят в воздух. Летом здесь был ужас, мы вообще не спали! Завод работал круглосуточно! Мы вызывали полицию, писали протоколы, мировой судья от нас в шоке был, потому что у него столько этих протоколов было. Ну, выписывали им по 20 тыс. рублей штрафа каждый раз, для них это, как укус комара», — рассказала Татьяна Чикулаева.
По всем нормативам, в 300-метровой зоне такого производства не должно быть жилых домов и приусадебных участков. Жители очень обижены на администрацию Кунгурского округа, считают, что глава округа Вадим Лысанов не заинтересован в том, чтобы помочь им в защите их прав, а вот предпринимателям помогает, причем уже «задним числом».
«Фактически это их вина, что они здесь это устроили. Потому что муниципальное образование отвечает за экологическую обстановку на своей земле, это входит в их функции. Как это так, бросить людей? Фактически нас кинули под химическое производство», — возмущаются жители Поповки.
«Жильцова Надежда Ивановна, 95 лет. В детстве осталась сиротой, работала в колхозе, растила хлеб для фронта. Отец и два брата погибли во время Великой Отечественной войны. Колеватых Галина Александровна, 99 лет живет рядом с заводом. Она ветеран Великой Отечественной войны. Неужели они достойны такой жизни, которую им устроила администрация Кунгурского муниципального округа? Не спать ночами, дышать цементной пылью, есть овощи и фрукты, которые отравлены химическими выбросами?» — пишут жители в своем обращении президенту РФ Владимиру Путину. На горячую линию с президентом они уже направляли обращение.
Прокуратура Пермского края, губернатор региона, полномочный представитель президента в ПФО — все в курсе ситуации. Под многими обращениями оставил подпись каждый житель деревни. Единственный, кто требует соблюдения хоть каких-то законов от этого предприятия, по словам жителей, это Вадим Лазепный, начальник Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края. Он запрашивал данные об инвентаризации, чтобы понять, что это за мобильный завод, что за установка, насколько она б/у, какие документы на нее есть, но инвентаризации, по последним данным, так и не было.
Один из пожилых мужчин не мог уснуть из-за грохота работающего предприятия, схватил вилы, побежал к ним на территорию, разогнал рабочих. Полицию никто не вызывал, даже работники предприятия понимают, что довели людей до ручки.
«Выгрузка цемента бывает ночью, и это очень часто. Ты спать лег, уснул, и вдруг как взрыв какой-то!.. А когда они выколачивают формы, то это просто землетрясение», — рассказала Ольга Кочнева. Ей «посчастливилось» оказаться в 10-метровом соседстве с заводом. Шум, грохот, цементная пыль, присадки в раствор, гул пропарочной, запах химикатов… — как жить рядом с таким «мобильным» заводом? Ольга обратилась в суд с иском к Роспотребнадзору, пытается обязать ведомство остановить деятельность предприятия.
«Когда мы ходили к Лысанову, нам Лысанов говорит: „Вы собрали подписи, а вы уверены, что у этих жителей все в порядке у себя с законом?“ Это как? Это как нам угроза какая-то была или что? Понимаете, это вроде бы между делом брошена фраза, но ведь она сказана», — удивляется Ольга Кочнева.
Потом Троянов, по ее словам, прислал разным жителям претензии: кто-то там дровяник сделал не так, кто-то крышу до самого забора сделал. «Вроде как, или мы миримся с этим заводом, перестаем жаловаться или судиться, или он начнет на наши постройки жаловаться, чтобы нас обязали их разбирать», — поясняет женщина. И ведь некоторых удалось запугать, какие-то из обращений они подписывать не стали.
Заседание суда по иску Ольги Кочневой состоится 28 февраля. Жители со страхом ждут начала строительного сезона. Нормальной жизни завод им не даст.
Properm.ru запросил комментарии у администрации Кунгурского округа. На момент публикации комментарии администрацией округа не были даны.
По словам Данила Троянова, гендиректора «Промспецбетона», они построили не завод, а мобильную установку. «По сути, это бетономешалка», — заверил Данил Троянов. — Она практически бесшумная». Также, по его словам, она является установкой закрытого типа и пыли от неё не исходит. Шум идет только от грузового автотранспорта, по словам гендиректора предприятия. «Не понимаю, как мне могут запретить им пользоваться, тогда нужно будет запретить весь автотранспорт в России», — прокомментировал он. Также он заверил, что по ночам предприятие не работает, выбросов никаких нет, а жалуются только несколько человек «из чувства личной неприязни».