В 10 метрах от забора! Жители деревни в Прикамье борются против опасного производства

Татьяна Чикулаева живет в Поповке с 2005 года, раньше жили в Тульской области, но решили переехать на малую родину мужа, он из Кунгура, а Поповка совсем рядом. С собой взяли и маму Татьяны, ей сейчас 95 лет, она ветеран ВОВ. Когда они заехали, деревня была раем: тихо, безопасно, все друг друга знают, живут здесь ветераны, пенсионеры, семьи с детьми. До города — до Кунгура — рукой подать. Работа есть, пенсия есть, тишина и, главное, большой огород. На огороде всё растет — и овощи, и фрукты, и ягоды, всё свое, натуральное, без химии, без вредных добавок.