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В 10 метрах от забора! Жители деревни в Прикамье борются против опасного производства

В 10 метрах от забора! Жители деревни в Прикамье борются против опасного производства

16 февраля 2024, 02:00
Фото: properm.ru
В деревне Поповка Кунгурского района Пермского края на расстоянии 10–30 м от жилых домов вырос завод. Никакой промышленной зоны тут не было. Жители отстаивают свои права на спокойную жизнь и здоровье с момента появления стройплощадки. Но никто не может им помочь.

Татьяна Чикулаева живет в Поповке с 2005 года, раньше жили в Тульской области, но решили переехать на малую родину мужа, он из Кунгура, а Поповка совсем рядом. С собой взяли и маму Татьяны, ей сейчас 95 лет, она ветеран ВОВ. Когда они заехали, деревня была раем: тихо, безопасно, все друг друга знают, живут здесь ветераны, пенсионеры, семьи с детьми. До города — до Кунгура — рукой подать. Работа есть, пенсия есть, тишина и, главное, большой огород. На огороде всё растет — и овощи, и фрукты, и ягоды, всё свое, натуральное, без химии, без вредных добавок.

Татьяна Чикулаева говорит, что из-за работы завода невозможно спокойно спать, периодически нечем дышать Татьяна Чикулаева говорит, что из-за работы завода невозможно спокойно спать, периодически нечем дышать
«Хочу кормить внуков продуктами из своего огорода, не сомневаясь, что они не испорчены из-за соседства с производством третьего класса опасности», — говорит Татьяна Чикулаева.«Хочу кормить внуков продуктами из своего огорода, не сомневаясь, что они не испорчены из-за соседства с производством третьего класса опасности», — говорит Татьяна Чикулаева.
Татьяна Чикулаева говорит, что из-за работы завода невозможно спокойно спать, периодически нечем дышать
Фото: properm.ru

Для Татьяны Чикулаевой это было очень важно, она любит кормить своих внуков вкусной домашней едой. В огород вложили немало средств, потому что земля там — глина сплошная, пришлось ежегодно покупать торф и перегной, чтобы улучшить свойства земли.

Непрошеный сосед

В июле 2022 года на месте бывших гаражей поставили странные баки, и жители тут же поняли, что в очень тесном соседстве с их домами хотят воткнуть какое-то промышленное производство. Позвонили в администрацию Кунгурского округа, там ничего не знали, выехали на место.

Но на территорию завода никого не пустили. Комиссия с представителями администрации округа и инспекции стройнадзора делали заключения о том, нарушено или нет законодательство, осмотрев производство снаружи, вдоль забора. Ответили, что участок принадлежит частному лицу, Василию Троянову, вид разрешенного использования — предпринимательская деятельность.

Тогда жители обратились с просьбой понять, что же здесь будет, к депутату Законодательного собрания Пермского края, генеральному директору АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергею Черезову. Выяснилось, что участок принадлежит Василию Троянову на праве собственности, а вид разрешенного использования — тот же, предпринимательская деятельность.

С участием главы Кунгурского округа Вадима Лысанова, Сергея Черезова, представителей инициативной группы жителей прошли рабочие встречи.

Ближайший к заводу дом находится на расстоянии 10 метров, прямо за заборомБлижайший к заводу дом находится на расстоянии 10 метров, прямо за забором
До этого жилого дома от завода - 30 метров До этого жилого дома от завода - 30 метров
Завод построили через дорогу от жилых домовЗавод построили через дорогу от жилых домов
Ближайший к заводу дом находится на расстоянии 10 метров, прямо за забором
Фото: properm.ru

Выяснилось, что никакого разрешения на строительство объекта выдано не было, проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и самой СЗЗ установлено не было. Росреестр также провел проверку. И установил, что часть забора находится за границами участка, принадлежащего предпринимателю, за это предусмотрен административный штраф. Кроме того, в Росреестре отметили, что «такой вид разрешенного использования, как „предпринимательство“, не предусматривает размещения промышленных предприятий, для эксплуатации которых предусматривается установление санитарно-защитных зон».

Заводы среди домов строить нельзя!

Кроме того, Росреестр установил, что Правила землепользования и застройки Кунгурского округа не предусматривают на этом участке строительство заводов, а зарегистрировано по данному адресу ООО «Промспецбетон», гендиректором которого является Данил Троянов.

За выявленные нарушения Росреестр вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства собственнику земли. В ведомстве объяснили жителям, что больше ничего сделать не могут. А завод, меж тем, рос и начал работу. Без санитарно-защитной зоны, без разрешений.

Под такой грохот пришлось жить деревне Поповка во время строительства производства среди жилых домов
Видео: properm.ru

Жители писали в прокуратуру, приглашали телевизионные группы, обращались в СМИ, направили заявление в Следственный комитет РФ.

«Вблизи жилых домов организовано производство асфальтобетонных смесей, относящееся к объекту III класса опасности. На территории предприятия также расположена пропарочная камера, разрешительная документация на которую отсутствует. Организация регулярно нарушает режим тишины, что создает значительные неудобства местным жителям. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Озвученная в обращении ситуация освещается в СМИ. В СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка», — сообщил Следственный комитет.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в мае 2023 года поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах.

В июне 2023 года Росреестр снова подтвердил, что земельный участок используется не по целевому назначению.

Из ответа Росреестра (июнь 2023 года). Собственник даже не пытался исправить нарушенияИз ответа Росреестра (июнь 2023 года). Собственник даже не пытался исправить нарушения
Из ответа Росреестра (июнь 2023 года). Собственник даже не пытался исправить нарушения
Фото: properm.ru

Но в том же ответе жителям Росреестр сообщил, что вид разрешенного использования изменен администрацией Кунгурского округа 16 мая. И теперь здесь можно любой завод строить. Как так получилось?

Заводы среди домов строить можно?

Администрация Кунгурского округа в ответ на бесконечные жалобы жителей… поменяла Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). До 2023 года на данной территории было возможно размещение объекта только IV класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 100 м и при условии соблюдения всех санитарных требований. А в 2023 году администрация Кунгурского округа меняет план землепользования и застройки и вместо зоны П4 указывает зону ПЗ, в которой можно разместить производства любого класса опасности.

Такие выбросы устраивает «мобильный бетонный завод» (определение из официального ответа администрации Кунгурского округа)
Видео: properm.ru

В администрации Кунгурского округа сделали всё, чтобы «подчистить хвосты», поменяли ПЗЗ, поменяли вид разрешенного использования участка в деревне Поповка. Вот только Генплану Кунгурского округа эти изменения не соответствуют. Но жители не сомневаются, что если администрация захочет, то и в Генплан внесет нужные изменения.

В декабре 2023 года из администрации Кунгурского округа пришел ответ, что это производство не завод, а «мобильный бетонный завод» (цитата из официального ответа администрации), и разрешения на его строительство не требуется.

«Они в худшую сторону изменили жизнь людей — ни по какому закону, ни по Конституции так быть не должно», — говорит Татьяна Чикулаева.

В одном из ответов Роспотребнадзор разъяснил жителям, что завод, который вырос между их домами, III класса опасности, и санитарно-защитная зона у такого производства должна составлять минимум 300 м.

На 90 дней деятельность предприятия приостанавливали в 2023 году. Это всё, чего жители Поповки смогли добиться от Роспотребнадзора. Предприятие пыталось оспорить предписание ведомства, но в судах «Промспецбетон» проиграл.

До сих пор нет санитарно-защитной зоны. Жители считают, что ее нет, потому что никто не согласует проект по СЗЗ. Первый жилой дом находится от предприятия на расстоянии 10 м. В радиусе 100 м находятся 20 жилых домов, в радиусе 300 м — 96 домов.

«Этот цемент на нас сыплется, никто не обращает внимания, что страдают дети, старики. Все выбросы летят в воздух. Летом здесь был ужас, мы вообще не спали! Завод работал круглосуточно! Мы вызывали полицию, писали протоколы, мировой судья от нас в шоке был, потому что у него столько этих протоколов было. Ну, выписывали им по 20 тыс. рублей штрафа каждый раз, для них это, как укус комара», — рассказала Татьяна Чикулаева.

По всем нормативам, в 300-метровой зоне такого производства не должно быть жилых домов и приусадебных участков. Жители очень обижены на администрацию Кунгурского округа, считают, что глава округа Вадим Лысанов не заинтересован в том, чтобы помочь им в защите их прав, а вот предпринимателям помогает, причем уже «задним числом».

«Фактически это их вина, что они здесь это устроили. Потому что муниципальное образование отвечает за экологическую обстановку на своей земле, это входит в их функции. Как это так, бросить людей? Фактически нас кинули под химическое производство», — возмущаются жители Поповки.

Надежда Жильцова, 95 лет, живет рядом с заводом Надежда Жильцова, 95 лет, живет рядом с заводом
Галина Колеватых, 99 лет. Живет рядом с заводомГалина Колеватых, 99 лет. Живет рядом с заводом
Надежда Жильцова, 95 лет, живет рядом с заводом
Фото: properm.ru

«Жильцова Надежда Ивановна, 95 лет. В детстве осталась сиротой, работала в колхозе, растила хлеб для фронта. Отец и два брата погибли во время Великой Отечественной войны. Колеватых Галина Александровна, 99 лет живет рядом с заводом. Она ветеран Великой Отечественной войны. Неужели они достойны такой жизни, которую им устроила администрация Кунгурского муниципального округа? Не спать ночами, дышать цементной пылью, есть овощи и фрукты, которые отравлены химическими выбросами?» — пишут жители в своем обращении президенту РФ Владимиру Путину. На горячую линию с президентом они уже направляли обращение.

Прокуратура Пермского края, губернатор региона, полномочный представитель президента в ПФО — все в курсе ситуации. Под многими обращениями оставил подпись каждый житель деревни. Единственный, кто требует соблюдения хоть каких-то законов от этого предприятия, по словам жителей, это Вадим Лазепный, начальник Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края. Он запрашивал данные об инвентаризации, чтобы понять, что это за мобильный завод, что за установка, насколько она б/у, какие документы на нее есть, но инвентаризации, по последним данным, так и не было.

Постоянный шум не дает людям спокойно жить
Видео: properm.ru

Один из пожилых мужчин не мог уснуть из-за грохота работающего предприятия, схватил вилы, побежал к ним на территорию, разогнал рабочих. Полицию никто не вызывал, даже работники предприятия понимают, что довели людей до ручки.

«Выгрузка цемента бывает ночью, и это очень часто. Ты спать лег, уснул, и вдруг как взрыв какой-то!.. А когда они выколачивают формы, то это просто землетрясение», — рассказала Ольга Кочнева. Ей «посчастливилось» оказаться в 10-метровом соседстве с заводом. Шум, грохот, цементная пыль, присадки в раствор, гул пропарочной, запах химикатов… — как жить рядом с таким «мобильным» заводом? Ольга обратилась в суд с иском к Роспотребнадзору, пытается обязать ведомство остановить деятельность предприятия.

В борьбе с народом все средства хороши?

«Когда мы ходили к Лысанову, нам Лысанов говорит: „Вы собрали подписи, а вы уверены, что у этих жителей все в порядке у себя с законом?“ Это как? Это как нам угроза какая-то была или что? Понимаете, это вроде бы между делом брошена фраза, но ведь она сказана», — удивляется Ольга Кочнева.

Потом Троянов, по ее словам, прислал разным жителям претензии: кто-то там дровяник сделал не так, кто-то крышу до самого забора сделал. «Вроде как, или мы миримся с этим заводом, перестаем жаловаться или судиться, или он начнет на наши постройки жаловаться, чтобы нас обязали их разбирать», — поясняет женщина. И ведь некоторых удалось запугать, какие-то из обращений они подписывать не стали.

Заседание суда по иску Ольги Кочневой состоится 28 февраля. Жители со страхом ждут начала строительного сезона. Нормальной жизни завод им не даст.

Properm.ru запросил комментарии у администрации Кунгурского округа. На момент публикации комментарии администрацией округа не были даны.

По словам Данила Троянова, гендиректора «Промспецбетона», они построили не завод, а мобильную установку. «По сути, это бетономешалка», — заверил Данил Троянов. — Она практически бесшумная». Также, по его словам, она является установкой закрытого типа и пыли от неё не исходит. Шум идет только от грузового автотранспорта, по словам гендиректора предприятия. «Не понимаю, как мне могут запретить им пользоваться, тогда нужно будет запретить весь автотранспорт в России», — прокомментировал он. Также он заверил, что по ночам предприятие не работает, выбросов никаких нет, а жалуются только несколько человек «из чувства личной неприязни».

#Видео#Экология#Слуги народа#Ск рф#Кунгур#Кунгурский район#Завод#Пермь-кунгур#Пермская экология#Кунгурский#Лысанов#Поповка#Покуратура
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