В Белгороде после ракетного удара погибли семь человек. Показываем кадры разрушений

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Число погибших после атаки на Белгород увеличилось до семи. Среди погибших была годовалая девочка, сообщают местные власти. По данным Минздрава, еще 18 человек пострадали. 17 пострадавших, среди которых четыре ребенка, находятся в больницах. В тяжелом состоянии шесть человек — у них осколочные ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По данным Минобороны, над Белгородской областью вчера были сбиты 14 реактивных снарядов. Субъект обстреляли из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир».
Ракетная опасность в Белгороде была объявлена днем 15 февраля. Взрывы прозвучали в районе торгового центра и стадиона.