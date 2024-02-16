В Белгороде после ракетного удара погибли семь человек. Показываем кадры разрушений

Число погибших после атаки на Белгород увеличилось до семи. Среди погибших была годовалая девочка, сообщают местные власти. По данным Минздрава, еще 18 человек пострадали. 17 пострадавших, среди которых четыре ребенка, находятся в больницах. В тяжелом состоянии шесть человек — у них осколочные ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.