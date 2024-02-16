В Березниках осудили этническую группу торговцев контрафактным алкоголем

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Березниках шестерых «черных бутлегеров» — Фидара Бестаева, Анвара Джомолитдинова, Акрамжона Сиддикова, Теймураза Сотиева, Ламазана Туаева и Ногзара Хубулова — признали виновными в организации производства контрафактного алкоголя. Цех начал работать в начале 2022 года, в июле организаторы цеха уже были задержаны полицейскими с участием сотрудников УФСБ по Пермскому краю. За это время по данным следствия им удалось продать контрафактного алкоголя более чем на 85 млн рублей.
Как стало известно журналисту Properm.ru из материалов уголовного дела, открыть цех по производству поддельных бренди водок и коньяков под известными брендами «Старый Кенигсберг», «Лезгинка», «Талка», «Абсолют», «Хеннесси», «Белуга» решил житель Северной Осетии Нозгар Хубулов. Он предложил «войти в долю» своим знакомым, в том числе Туаеву и Бестаеву, поскольку те имели опыт и познания для налаживания технологического процесса по производству спиртного.
После этого Хубулов связался со своим знакомым, чтобы тот подыскал для организации производства помещение на территории Березников. Они арендовали ангар в промзоне, куда жители Алании привезли оборудование, спирт в канистрах, красители и концентраты.
Для работы на нелегальном производстве контрафактных напитков наняли двоих граждан Узбекистана — Анвара Джомолитдинова, Акрамжона Сиддикова. Они поселились здесь же и работали круглосуточно. В их задачи входило смешивать спирт с водой, красителями и концентратами, наносить наклейки и маркировку на бутылки.
Всего за полгода участниками «нелегального завода», по данным следствия, было изготовлено около 69 тысяч бутылок емкостью 0,5 литра немаркированной контрафактной продукции — водки, коньяка, бренди, а также приготовлено к разливу спиртосодержащей продукции в объеме более 11 тыс. литров на общую сумму более 700 тыс. рублей.
Всего за полгода участниками «нелегального завода» изготовлено около 69 тысяч бутылок емкостью 0,5 литра немаркированной контрафактной продукции — водки, коньяка, бренди, а также приготовлено к разливу спиртосодержащей продукции в объеме более 11 тыс. литров на общую сумму более 700 тыс. рублей.
За совершенные преступления подсудимым назначено окончательное наказание:
Еще один участник группы «черных бутлегеров» заключил досудебное соглашение, он сотрудничал со следствием. Его дело было рассмотрено в особом порядке в январе прошлого года.
В июле 2023 года Березниковским городским судом за превышение полномочий была осуждена бывшая начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции горотдела полиции Ольга Олишевко. Факт о том, что сотрудница правоохранительных органов помогает местным бутлегерам, стал известен во время расследования уголовного дела о подпольном цехе по розливу контрафактного алкоголя. Она по просьбе одного из участников преступной группы поделилась с ним данными об автомобиле, в котором оперативники силовиков вели слежку за участниками синдиката. Судя по опубликованному приговору экс-полицейской, с подобными просьбами бутлегеры обращались к ней неоднократно.