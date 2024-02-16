В Березниках осудили этническую группу торговцев контрафактным алкоголем

В июле 2023 года Березниковским городским судом за превышение полномочий была осуждена бывшая начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции горотдела полиции Ольга Олишевко. Факт о том, что сотрудница правоохранительных органов помогает местным бутлегерам, стал известен во время расследования уголовного дела о подпольном цехе по розливу контрафактного алкоголя. Она по просьбе одного из участников преступной группы поделилась с ним данными об автомобиле, в котором оперативники силовиков вели слежку за участниками синдиката. Судя по опубликованному приговору экс-полицейской, с подобными просьбами бутлегеры обращались к ней неоднократно.