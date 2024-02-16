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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Губахе Фонд соцстрахования год ремонтировал инвалиду слуховой аппарат

В Губахе Фонд соцстрахования год ремонтировал инвалиду слуховой аппарат

16 февраля 2024, 13:49
Фото: Медпортал
Только через суд мужчина смог добиться нового.

В Губахе инвалид по слуху почти год был без связи с внешним миром из-за бездействия чиновников. О том, как удалось разрешить проблему, рассказывает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура Губахи проверила обращение гражданина, являющегося инвалидом по слуху, о бездействии территориального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю по вопросу его обеспечения слуховым аппаратом.

Почти год мужчина назад сдал апарат для устранения неисправностей в ведомство. Однако, до настоящего времени устройство не отремонтировано и не возвращено получателю.

Прокурором директору филиала Фонда внесено представление, тем не менее нарушения не были устранены, в связи с чем прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обеспечении инвалида средствами реабилитации и компенсации ему морального вреда.

По итогам рассмотрения Губахинский городской суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. На сегодняшний день решение суда исполнено, заявитель получил новый слуховой аппарат.

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#Общество#Суд#Соцзащита#Губаха#Прокуратура#Инвалид
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