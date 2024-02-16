В Губахе Фонд соцстрахования год ремонтировал инвалиду слуховой аппарат

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В Губахе инвалид по слуху почти год был без связи с внешним миром из-за бездействия чиновников. О том, как удалось разрешить проблему, рассказывает пресс-служба краевой прокуратуры.
Прокуратура Губахи проверила обращение гражданина, являющегося инвалидом по слуху, о бездействии территориального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю по вопросу его обеспечения слуховым аппаратом.
Почти год мужчина назад сдал апарат для устранения неисправностей в ведомство. Однако, до настоящего времени устройство не отремонтировано и не возвращено получателю.
Прокурором директору филиала Фонда внесено представление, тем не менее нарушения не были устранены, в связи с чем прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обеспечении инвалида средствами реабилитации и компенсации ему морального вреда.
По итогам рассмотрения Губахинский городской суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. На сегодняшний день решение суда исполнено, заявитель получил новый слуховой аппарат.