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В Краснокамске простились с двумя участниками СВО 39 и 56 лет

В Краснокамске простились с двумя участниками СВО 39 и 56 лет

16 февраля 2024, 09:11
Фото: vk.com/krasnokrug / 1MI
Алексей Скриточенко был на СВО с первых дней.

В Краснокамске простились с двумя местными жителями, которые были убиты в ходе специальной военной операции — это 56-летний Андрей Урванцев и 39-летний Алексей Скриточенко.

Газета «Наш город — Краснокамск» уточняет, что 56-летний мужчина ранее работал охранником на заводе, но в июле 2023 года решил отправиться на СВО. Был рядовым мотострелкового подразделения, погиб в январе в боях за Авдеевку. 39-летний боец разведки ВДВ был на СВО с первых дней.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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