В Краснокамске простились с двумя участниками СВО 39 и 56 лет

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Краснокамске простились с двумя местными жителями, которые были убиты в ходе специальной военной операции — это 56-летний Андрей Урванцев и 39-летний Алексей Скриточенко.
Газета «Наш город — Краснокамск» уточняет, что 56-летний мужчина ранее работал охранником на заводе, но в июле 2023 года решил отправиться на СВО. Был рядовым мотострелкового подразделения, погиб в январе в боях за Авдеевку. 39-летний боец разведки ВДВ был на СВО с первых дней.