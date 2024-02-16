В Красновишерске власти отказывались расселять аварийный дом времен Варлама Шаламова

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В Красновишерске городские власти установили очевидно нереалистичный срок расселения аварийного дома. Вопросом занялась местная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе выездного обследования с представителем региональной Инспекции государственного жилищного надзора восьмиквартирного дома 1930 года постройки, ранее признанного аварийным, установлено, что объект имел многочисленные дефекты наружных конструкций здания, создающие угрозу внезапного обрушения. Это одно из самых старых жилых зданий города, построенное заключенными Вишерского исправительно-трудового лагеря. Как раз с 1929 по 1931 год в лагере отбывал свой первый срок выдающийся русский прозаик и поэт Валам Шаламов.
Срок расселения рушащегося дома установлен городскими властями «до 2027 года». Прокурор обратился в суд с административным иском к администрации округа о признании срока сноса и расселения дома неразумным, возложении на ответчика обязанности его пересмотреть.
Красновишерский районный суд удовлетворил требования надзорного органа. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.