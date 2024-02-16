В Красновишерске власти отказывались расселять аварийный дом времен Варлама Шаламова

В ходе выездного обследования с представителем региональной Инспекции государственного жилищного надзора восьмиквартирного дома 1930 года постройки, ранее признанного аварийным, установлено, что объект имел многочисленные дефекты наружных конструкций здания, создающие угрозу внезапного обрушения. Это одно из самых старых жилых зданий города, построенное заключенными Вишерского исправительно-трудового лагеря. Как раз с 1929 по 1931 год в лагере отбывал свой первый срок выдающийся русский прозаик и поэт Валам Шаламов.