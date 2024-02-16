В небе над Пермью заметили неизвестный объект, который странно двигался

Издание 59.RU со ссылкой на руководителя астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука пишет, что это не может быть каким-либо астрономическим явлением, так как объект постоянно движется. Этот факт говорит о том, что он находится не в космосе, а где-то близко над городом. При этом специалист отмечает, что сложно идентифицировать объект. Им может быть, например, ткань, которая колеблется на ветру.