В небе над Пермью заметили неизвестный объект, который странно двигался

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:04
Ночью в небе над Пермью заметили неопознанный летающий объект (НЛО). Его обнаружил один из пермяков. Он отметил, что непонятная полоса извивалась. Судя по видео, она резко меняла положение в пространстве.
Издание 59.RU со ссылкой на руководителя астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука пишет, что это не может быть каким-либо астрономическим явлением, так как объект постоянно движется. Этот факт говорит о том, что он находится не в космосе, а где-то близко над городом. При этом специалист отмечает, что сложно идентифицировать объект. Им может быть, например, ткань, которая колеблется на ветру.
Отметим, что термин НЛО применяется к объектам, которые не удается точно идентифицировать как известное природное явление, животное или созданный человеком предмет.