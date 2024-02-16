В одной из краевых компаний внезапно сменился гендиректор

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Гендиректор Фонда развития Пермского края Армен Арутюнян покинул пост по обоюдному согласию с акционером. Экс-руководитель переходит на работу в бизнес-структуру, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ФРПК.
Арутюнян возглавил Фонд в ноябре 2023 года. Предыдущий руководитель ФРПК Алексей Бураков покинул должность в начале ноября.
Исполняющим обязанности гендиректора Фонда развития Пермского края назначен Иван Лоскутов, в прошлом — зампрокурора Перми. Сейчас Лоскутов также возглавляет АО «Корпорация развития Пермского края» и АО «ПАИЖК».
Как напоминает издание, ФРПК (100% в собственности правительства края) ведет реконструкцию здания по ул. Окулова, 4 в гостиничный комплекс, строительство ледовой арены в м/р Ива, а также участвует в управлении конгрессно-выставочным центром «Пермь Экспо». Кроме того, ФРПК курирует проект развития судостроения в регионе и работу возрожденного в 2021 году предприятия «Пермская судоверфь».