В одной из краевых компаний внезапно сменился гендиректор

Как напоминает издание, ФРПК (100% в собственности правительства края) ведет реконструкцию здания по ул. Окулова, 4 в гостиничный комплекс, строительство ледовой арены в м/р Ива, а также участвует в управлении конгрессно-выставочным центром «Пермь Экспо». Кроме того, ФРПК курирует проект развития судостроения в регионе и работу возрожденного в 2021 году предприятия «Пермская судоверфь».