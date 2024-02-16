В Перми из-за потопа в микрорайоне Юбилейный изменены маршруты четырех автобусов

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Published Сегодня, 05:44
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Сегодня, 16 февраля, из-за утечки воды в микрорайоне Юбилейный Перми изменились четыре автобусных маршрута, сообщает департамент транспорта администрации города. Рейсы №14, 16, 57 и 59 следуют теперь без заезда на кольцо Юбилейный.
Инцидент произошел утром 13 февраля на перекрестке улиц Суздальской и Старацева. Ранее сообщалось, причиной тому стала утечка на водоводе «НОВОГОР-Прикамье». Однако после обследования сетей водоснабжения специалистами коммунальной компании, удалось выяснить, что вода не водопроводная.
По словам главного инженера ООО «НОВОГОР-Прикамье» Константина Гусева, «затопление перекрестков на улице Суздальская возникают из года в год». Причиной тому является слив воды из частных домов в дренажные каналы. Так, в ливневой системе собирается сточная вода из стиральных машин, душевых и раковин.
Администрация Свердловского района совместно с коммунальной компанией время от времени приводит дорожное полотно микрорайона в надлежащий вид, устраняя последствия от потопов. «Обязать недобросовестных жителей вывозить жидкие бытовые отходы в установленном порядке, не получается», пишет «НОВОГОР».