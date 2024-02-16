В Перми из-за потопа в микрорайоне Юбилейный изменены маршруты четырех автобусов

По словам главного инженера ООО «НОВОГОР-Прикамье» Константина Гусева, «затопление перекрестков на улице Суздальская возникают из года в год». Причиной тому является слив воды из частных домов в дренажные каналы. Так, в ливневой системе собирается сточная вода из стиральных машин, душевых и раковин.