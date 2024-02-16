В Перми вновь ищут подрядчика на ремонт моста через реку Данилиху

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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В Перми повторно объявили конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует железобетонный путепровод через железнодорожные пути и реку Данилиха на автомобильной дороге «Стахановская — Ива». Заявки принимаются до 5 марта, итоги процедуры подведут 11 марта. Прошлая процедура по определению исполнителя была отменена из-за изменения способа определения поставщика с аукциона на конкурс.
Начальная цена контракта не изменилась и составляет 64,7 млн рублей, указано на портале госзакупок. Прежними остались и сроки выполнения работ — с 3 июня текущего года до 10 марта 2025 года. Средства на ремонт выделены из городского бюджета.
Заказчик работ — МКУ «Пермблагоустройство». В последний раз мост через Данилиху ремонтировали в 2007 году. Перед выполнением ремонта на проезжей части победитель закупки должен будет согласовать работы с заказчиком, городской ГИБДД, департаментом транспорта мэрии Перми, Пермской дирекцией дорожного движения, а также организациями, на балансе которых находятся кабельные линии и опоры освещения на участке