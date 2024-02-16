В Перми вновь ищут подрядчика на ремонт моста через реку Данилиху

Заказчик работ — МКУ «Пермблагоустройство». В последний раз мост через Данилиху ремонтировали в 2007 году. Перед выполнением ремонта на проезжей части победитель закупки должен будет согласовать работы с заказчиком, городской ГИБДД, департаментом транспорта мэрии Перми, Пермской дирекцией дорожного движения, а также организациями, на балансе которых находятся кабельные линии и опоры освещения на участке