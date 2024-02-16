В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Управлением капитального строительства администрации Перми на официальном сайте закупок размещены извещения о проведении открытых конкурсов на выполнение работ по строительству общественных центров на улице Борцов Революции, 153а и на улице Бродовское кольцо. Об этом сообщает прес-сслужба мэрии.
Вместимость каждого центра составит 49 человек, здесь смогут вести свою деятельность ТОСы, молодежные, общественные и иные организации города. Строительство двух общественных центров планируется завершить в конце 2024 года. Стоимость каждого здания — более 25 млн. 678 тыс. рублей.
Последний день приема заявок по конкурсу — 19 февраля.
Кроме того, в ближайшие годы планируется построить еще три общественных центра — на улице Батумской, на улице Промысловой и на улице Кубанской.