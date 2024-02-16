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Updated Сегодня, 10:59

В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра

В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра

16 февраля 2024, 10:47
Фото: 1MI
Новые здания должны появится в микрорайоне Новобродовский и в микрорайоне Камская долина до конца года.

Управлением капитального строительства администрации Перми на официальном сайте закупок размещены извещения о проведении открытых конкурсов на выполнение работ по строительству общественных центров на улице Борцов Революции, 153а и на улице Бродовское кольцо. Об этом сообщает прес-сслужба мэрии.

Вместимость каждого центра составит 49 человек, здесь смогут вести свою деятельность ТОСы, молодежные, общественные и иные организации города. Строительство двух общественных центров планируется завершить в конце 2024 года. Стоимость каждого здания — более 25 млн. 678 тыс. рублей.

Последний день приема заявок по конкурсу — 19 февраля.

Кроме того, в ближайшие годы планируется построить еще три общественных центра — на улице Батумской, на улице Промысловой и на улице Кубанской.

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