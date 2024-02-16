В Перми за более чем 51 миллион рублей планируют построить два общественных центра

Управлением капитального строительства администрации Перми на официальном сайте закупок размещены извещения о проведении открытых конкурсов на выполнение работ по строительству общественных центров на улице Борцов Революции, 153а и на улице Бродовское кольцо. Об этом сообщает прес-сслужба мэрии.