В Пермском крае из колодца месяц доставали останки человека

В комментариях местные жители утверждают, что останки нашли еще в конце 2023 года. О ситуации знают силовики. Издание «В курсе.ру» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю уточняет, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.