В Пермском крае из колодца месяц доставали останки человека

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
В Пермском крае в поселке Яйва обнаружили останки человека в колодце. В социальных сетях местные жители пишут, что сначала всплыла нога. Затем в течение месяца доставали другие части тела человека.
«Прошел слух, что это останки пропавшего 8 лет назад мужчины. Что-то страшное происходит в посёлке. Никто ничего не знает или это уже нормально для жителей?», — пишут в сообществе «Подслушано Яйва».
В комментариях местные жители утверждают, что останки нашли еще в конце 2023 года. О ситуации знают силовики. Издание «В курсе.ру» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю уточняет, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.