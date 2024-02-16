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В Пермском крае из колодца месяц доставали останки человека

В Пермском крае из колодца месяц доставали останки человека

16 февраля 2024, 05:51
Фото: ideogram.ai
Местные жители утверждают, что тело якобы принадлежит мужчине, пропавшему 8 лет назад.

В Пермском крае в поселке Яйва обнаружили останки человека в колодце. В социальных сетях местные жители пишут, что сначала всплыла нога. Затем в течение месяца доставали другие части тела человека.

«Прошел слух, что это останки пропавшего 8 лет назад мужчины. Что-то страшное происходит в посёлке. Никто ничего не знает или это уже нормально для жителей?», — пишут в сообществе «Подслушано Яйва».

В комментариях местные жители утверждают, что останки нашли еще в конце 2023 года. О ситуации знают силовики. Издание «В курсе.ру» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю уточняет, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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#Происшествия#Пермь#Ск#Яйва
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